George Buhnici recunoaște că a greșit faţă de femei. Dar refuză un lucru esențial

George Buhnici a fost amendat cu 20.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Acesta a făcut câteva declaraţii defăimătoare la adresa femeilor. George Buhnici a dat în judecată de CNCD și cere anularea deciziei 498 din 31 august 2022. A fost amendat cu 20.000 de lei pentru declarațiile făcute la un post de televiziune, anul trecut, în timpul festivalului Neversea.

George Buhnici: A fost momentul meu de prostie pură

Buhnici a recunoscut că a greșit și a declarat în podcastul lui Mihai Morar: „A fost momentul meu de prostie pură”. Deși și-a pus public cenușă în cap, George Buhnici a contestat în instanță amenda primită de CNCD, solicitând anularea acesteia. Următorul termen e prevăzut pe 23 octombrie.

Buhnici a declarat într-un interviu difuzat în timpul festivalului Neversea din 2022 că femeile trebuie să mai meargă pe la „sală”, pentru că au foarte multe vergeturi și că el „este norocos cu o soție care arată ca o minoră”.

Ce a declarat Buhnici la Neversea

George Buhnici s-a dezlănțuit la adresa femeilor, de parcă nu mai avea cu cine se război, arătându-și „muşchii” faţă de femei. În opinia lui, toate femeile ar trebui să arate ca soția sa, mai ales dacă se dezbracă la plajă.

„Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu as vrea să mi se interpreteze, suntem la un festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală fetelor! Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce?

Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare. Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai? Băi, dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră, că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese”, a declarat George Buhnici.