George Buhnici a ieșit la lumină, după scandalul care i-a ruinat cariera

George Buhnici a discutat despre vremurile dificile și confuze pe care le-a trăit în acea perioadă, precum și despre strategia pe care a adoptat-o pentru a se apăra. El a fost invitat la podcast-ul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”.

George Buhnici, la un an de la declarația care l-a afectat profund

„Prima lună n-am ieșit din casă, am ieșit foarte puțin. D-aia am și răspuns atunci greu. Eu efectiv nu mai puteam să mă uit la televizor, nu mai știam ce să fac. Cu toată experiența, nu am știut ce să fac. A pornit așa, ca o avalanșă, toate lucrurile veneau din toate părțile și eu nu știam ce să fac într-un astfel de moment. Am început să-mi creez justificări, să mă gândesc, să investighez, să mă uit, cred că în mintea mea era un cocktail de habar n-am ce”, a spus George Buhnici, în cadrul podcast-ului „Fain și Simplu”.

Întrebat dacă crede că modul în care a încercat să gestioneze situația doar a amplificat reacția negativă a publicului, George Buhnici a răspuns sincer.

El a menționat că a crezut că are situația sub control și că lucrurile i se păreau clare, într-un fel. În mintea lui, exista această idee: „Băi, oamenii ăștia știu cine sunt. Ok, mi-am ales greșit niște cuvinte, dar ați înțeles ce am vrut să zic”.

El a recunoscut că s-a apărat într-un mod defensiv într-un moment în care nu ar fi trebuit să facă asta.

„Trebuia să-mi pun cum mi-a zis cineva, dar mi-a zis mai târziu: „George, câtă cenușă ai, toată”. „Băi, dar eu altceva am vrut să zic”. Zice: „Nu contează ce crezi tu că ai vrut să spui, contează ce a ieșit, încetează să te mai justifici, că nu interesează pe nimeni”. Mi-a luat foarte multă vreme să înțeleg că nu are rost să mă agăț de ce am vrut eu să spun, pentru că degeaba ești bine intenționat, dacă de pe urma acțiunilor tale se creează ceva rău”, a continuat George Buhnici.

Buhnici consideră că totul i s-a întâmplat cu un scop

Totodată, vedeta a menționat că există și „o binecuvântare” în aceste situații. El crede că va veni ziua când va fi recunoscător pentru ceea ce i s-a întâmplat. Era ceea ce avea nevoie, chiar dacă nu la această amploare.

A ajutat în multe privințe, spune el, dar și-a pus amprenta negativ pe altele. Cu toate acestea, în ansamblu, consideră că se află în cel mai bun moment al carierei sale.

George Buhnici a fost ținta unor critici extrem de aspre după ce, aflat la un festival anul trecut, a ținut să comenteze aspectul fizic și defectele doamnelor și domnișoarelor aflate pe litoral.