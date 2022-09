Dezvăluirile care îl îngroapă pe Buhnici. Capatos, cel care a difuzat emisiunea, a spus tot, până la urmă

George Buhnici a fost amendat cu 20.000 de lei de CNCD. Decizia a fost luată în urma declaraţiilor fostului prezentator Pro TV, care au fost considerate discriminatorii și încalcă dreptul la demnitate umană. Vlogger-ul era foarte admirat de români, dar totul s-a schimbat când a criticat femeile cu celulită sau vergeturi și a comparat-o pe soția lui cu o minoră. El a mai precizat că tinerele trebuie să slăbească înainte de a merge la evenimente.

După ce a aflat că jurnalistul a primit amendă, Dan Capatos, prezentatorul emisiunii Xtra Night Show, a lăsat de înțeles că n-a avut nevoie de afirmațiile lui Buhnici pentru a face audiență și că a așteptat șapte zile până să le difuzeze, în speranța că acesta va realiza ce a spus.

„Noi nu am exploatat în niciun fel acest interviu, în afara faptului de a-l difuza. Nu am făcut dezbateri, cum am fi putut face când eram la Un Show Păcătos, tocmai pentru că am plecat de la premiza că fiecare om merită a doua șansă. (…) Șansa a constat în mai multe momente: acela de a nu difuza imediat interviul, difuzarea lui a avut loc după 7 zile, gândindu-ne că poate în acest timp va realiza grozăviile pe care le-a spus și vă da măcar un telefon reporterului care a luat legătura cu el. (…) Discuția apare în momentul în care, după această amendă, George Buhnici se simte dator de a explica din nou de ce a ajuns în postura de a lua amendă și pentru a doua oară, în cadrul aceluiași scandal, dă vina pe emisiunea noastră.” a spus Dan Capatos în emisiunea „Xtra Night Show”

George Buhnici a mărturisit că regretă folosirea unor cuvinte nepotrivite, dar că episodul trebuie să se termine și să fie iertat. „Regret că am amestecat unele cuvinte care nu au legătură. Regret și limbajul folosit în acel interviu din creierii nopții. Dar intenția nu a fost niciodată să jignesc. Nu am ascuns că în primul an de pandemie am trecut și eu printr-o creștere în greutate. Se vede pe Youtube, unde am tot publicat clipuri și atunci. Am trecut și printr-o depresie și o serie de probleme medicale asociate. Am început, însă, să mă pun pe picioare prin sport și alimentație mai sănătoasă. Dar nu sunt încă acolo unde mi-au recomandat medicii cu care lucrez.

Că nu sunt eu cel mai în măsură să predic despre avantajele unui stil de viață sănătos e foarte posibil. Însă e o certitudine că dieta și sportul sunt primele soluții în lupta cu obezitatea, care e tot mai vizibilă în societatea noastră și că prea puțină lume apelează la ele. Am încurajat, de aceea, pe toată lumea să se îngrijească de propria sănătate. O fac constant cu munca mea. Mai ales în ultimii ani am adunat zeci de ore de interviuri despre aceste probleme cu care mă confrunt și eu. Obezitatea nu discriminează pe bază de gen. Lucrez în fața publicului ca jurnalist de 25 de ani, am cazierul curat, deși am fost chemat de suficiente ori în instanță de traficanți, bișnițari sau politicieni corupți. Am fost hărțuit și agresat de nenumărate ori în cariera mea. Dar am rămas integru”, a explicat vloggerul pe canalul său de Youtube.

George Buhnici, despre cenzura din România

Vloggerul a încercat să se scuze și a declarat că afirmațiile de la Neversea au fost scoase din context și că el a vrut să scoată în evidență alte lucruri. Buhnici a mai transmis că românii trebuie să țină cont de democrație.

„În orele de emisiuni televizate dedicate acestui subiect, policitieni, doctori și psihilogi care nu m-au cunoscut vreodată m-au catalogat ca fiind posibil impotent, pedofil, dezechilibrat sau un soț abuziv. Suntem urmăriți de unii fotografi de prin mașini și se inventează povești ciudate despre viața noastră privată. Pe acest fond de scandal mediatic alimentat de o parte din presă am primit în Social Media amenințări și jigniri dure, unele demne de o cercetare penală.

Înapoi la dosarul CNCD, unde, împreună cu avocata mea am prezentat argumentele noastre la termenul din data de 23 august, fiind credința noastră că, în ciuda cuvintelor nepotrivite, mesajului transmis nu este unul discriminatoriu. Consider că presa și internetul în general nu sunt locurile unde se decid chestiuni de drept. Și până la articolele pe surse și comunicatul de presă de astăzi am crezut că și autoritățile sunt de aceeași părere. Credeți că avalanșa de ură, calomniile și amenințările sunt o măsură suficientă pentru interviul meu? Care nu a ținit nicio persoană cu nume și prenume, ci o problemă de sănătate publică. Unde ar trebui să se încheie acest episod, ce ar trebui să pățesc? Dreptul la libera exprimare face parte din democrația noastră, la fel ca și responsabilitatea în fața legii. Le mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi. Mulțumesc și publicului meu care nu m-a părăsit”, a declarat George Buhnici.