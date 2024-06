Social Geneza statului paralel: Nu a existat niciodată o singură putere







Statul paralel nu a fost o invenție a lui Florin Coldea, potrivit lui Dorin Cocoș. Conexarea serviciilor la mediul de afaceri și nu numai a fost o chestiune perpetuă, potrivit aceleiași surse

Statul paralel există dintotdeauna

Anca Alexandrescu: Stați așa. Că vreau să vă întreb așa. Cum l-ați cunoscut pe Florian Coldea?

Dorin Cocoș: Oooo, stați puțin. Cred că prima oară l-am văzut la Neptun când l-a invitat domnul președinte cu soția lui. Nu știu ce erau pe acolo. De abia îl luase domn` președinte de pe la SRI. Îl numise, cred. Și l-am văzut prima oară.

Anca Alexandrescu: La vila de protocol al președintelui?

Dorin Cocoș: Da, la Neptun. Dumnealui cu soția. Eu cu Elena. Atunci l-am cunoscut. Am participat și la numirea lui George Maior la vila SRI.

Anca Alexandrescu: Ce impresie v-a făcut domnul Coldea când l-ați cunoscut?

Dorin Cocoș: Un băiat tânăr, dornic să facă treabă. Un om credincios, un om cumsecade, un om fair. Adică asta a fost prima impresie. Am văzut un om familist, copii. Chiar mi-a plăcut foarte mult de dumnealui. (...)

”I-am cunoscut pe toți șefii SRI din 1990 încoace”

Anca Alexandrescu: Din punctul dumneavoastră de vedere, când a pornit statul paralel? A pornit din timpul lui Năstase, sau din timpul lui Băsescu, sau post-Băsescu? Pentru că fiecare are altă variantă.

Dorin Cocoș: Acuma nu știu la ce vă referiți cu statul paralel. Au fost mai multe. Și în anii 90 exista un stat paralel. Nu a existat niciodată o singură putere. Tot timpul au fost grupuri, grupuri, grupuri. Eu i-am cunoscut pe toți șefii de SRI din 90 încoace, inclusiv pe șeful Securității de dinainte de 90.

Pe domnul general Iulian Vlad, care mi-a fost ca un bunic. Nu că ar fi bunicul meu, Doamne ferește, dar a fost un om extraordinar și un mare patriot. În lumea afacerilor românești, dacă nu aveai un sprijin din anumite zone, nu puteai să te dezvolți. Toată lumea, tot ce s-a făcut, privatizări. Și pe domnul profesor Măgureanu l-am cunoscut, și pe Costin Georgescu și pe domnul Mircea Gheordunescu i-am cunoscut. Am stat cu ei la masă.

Anca Alexandrescu: Îmi spuneți că de când faceți afaceri în permanență ați avut conexiuni cu șefii Serviciilor?

”Conexiuni cum am avut cu Maior și Coldea nu am avut cu nimeni”

Dorin Cocoș: Nu conexiuni la maniera să mă duc să, cum am avut cu George și cu Florian n-am avut cu nimeni. Dar am avut relații, așa, amicale.

Anca Alexandrescu: Dar cum s-a translatat echipa asta?

Dorin Cocoș: Dar nu s-a translatat echipa. Doar eu m-am translatat pentru că eu nu am mai făcut parte din echipa aia. Că nu mi-au convenit anumite lucruri și anumite moduri de operare. Acuma am venit să vorbim de domnul Coldea și vorbim de domnul Bittner. Geneza e că eu am crezut mai mult în domnul Băsescu decât în domnul Năstase cu toate că eu l-am cunoscut primul pe domnul Năstase.

Anca Alexandrescu: Domnul Năstase știa despre ceea ce se întâmpla în această echipă?

Dorin Cocoș: Nu cred că știa.