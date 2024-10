Politica Generalul Silviu Predoiu, candidat la prezidențiale, lămuriri despre legăturile sale cu Securitatea







Generalul Silviu Predoiu, fostul număr doi al Serviciului de Informații Externe (SIE), susține că activitatea sa din perioada comunistă nu a influențat în mod negativ accederea sa în funcții de conducere după aderarea României la NATO.

Într-un interviu acordat recent, Predoiu a oferit detalii despre implicarea sa în structurile fostei Securități și despre parcursul său profesional ulterior. El afirmă că relațiile sale cu NATO au fost solide și transparente, atât înainte, cât și după numirea sa în funcția de prim-adjunct al directorului SIE.

Generalul Silviu Predoiu candidează la alegerile prezidențiale

Generalul Silviu Predoiu, fostul număr doi al Serviciului de Informații Externe (SIE), a clarificat într-un interviu recent că activitatea sa din perioada comunistă, când a fost ofițer al Centrului de Informații Externe (CIE), nu a influențat negativ cariera sa după aderarea României la NATO. El subliniază că experiența sa din acea perioadă nu a creat niciun obstacol în obținerea funcției de prim-adjunct al directorului SIE, susținând că relațiile sale cu structurile NATO au fost întotdeauna solide și transparente.

Conform unui comunicat emis de CNSAS, Predoiu a activat în cadrul CIE între 1987 și 1989, sub numele de serviciu „Pumnea”. Deși a făcut parte din structurile fostei Securități comuniste, CNSAS a concluzionat că acesta „nu a fost colaborator sau lucrător al fostei Securități în sensul legii”. Acest verdict este important în contextul dezbaterilor publice privind trecutul unor foști ofițeri și modul în care acest trecut le influențează prezentul.

Aceste verificări și clarificări au avut loc pe fondul candidaturii lui Silviu Predoiu la alegerile prezidențiale din 2024, din partea partidului „Liga Acțiunii Naționale” (PLAN), pe care l-a fondat în 2022. Deși trecutul său a fost subiectul unor speculații, Predoiu insistă că activitatea sa profesională a fost întotdeauna în interesul securității naționale și al integrării României în structurile internaționale, cum este NATO.

Generalul Silviu Predoiu: Nu a deranjat pe nimeni

Generalul Silviu Predoiu a relatat că activitatea sa dinainte de Revoluție nu i-a afectat cariera din anii următori, nici măcar după ce țara noastră a aderat la NATO.

„În 2001, dupa atentatele din SUA, am fost însărcinat să constitui Direcția antiterorism din cadrul SIE. Am făcut acest lucru, în contact permanent cu NATO.

Am prezentat CV-ul de la bun început și nu a deranjat pe nimeni. Ulterior, în cadrul interacțiunii cu ofițerii NATO cu care lucram în mod direct, imaginea lor despre subsemnatul s-a consolidat. După intrarea României în NATO mi s-a cerut să mă ocup de întărirea structurii de securitate internă a SIE. Propunerea a venit automat, cu acordul structurilor din NATO, și am făcut acest lucru, tot în coordonare cu cei din Alianța Nord- Atlantică. Pot să spun că am devenit interlocutorul permanent in NATO”, a declarat Silviu Predoiu pentru Independent news.

Cum a reușit să conducă un un serviciu secret dintr-o țară NATO

Generalul Predoiu a deținut mai multe funcții importante în cadrul SIE, printre care șef al Direcției de antiterorism, protecție internă și contraspionaj, între 2002 și 2005. După ce a gestionat diverse responsabilități strategice, în 2005 a fost numit prim-adjunct al directorului SIE, devenind șef operativ al serviciului.

„Când CSAT a aprobat numirea mea, membri săi au avut CV-ul meu pe masă. Eu nu am fost de față, dar directorul de atunci al SIE, Gheorghe Fulga, mi-a relatat că unul dintre membri CSAT a întrebat dacă am lucrat în Securitate. Dl. Fulga a confirmat, dar a precizat că între 1987- 1989 am fost la cursuri și că cei din NATO nu au niciun fel de probleme”, a adăugat Silviu Predoiu pentru sursa citată.

Carieră de spion

Silviu Predoiu a ocupat funcția de prim-adjunct al directorului SIE din 18 noiembrie 2005 până în 2018, perioadă în care a asigurat de mai multe ori interimatul la conducerea Serviciului de Informații Externe. În aceste mandate temporare, el a fost director interimar în diverse intervale de timp între 2006 și 2018, inclusiv în momente importante pentru securitatea națională și internațională.

Conform CNSAS, Predoiu a avut o activitate semnificativă în cadrul fostei Securități, fiind încadrat în Centrul de Informații Externe la 1 octombrie 1987 cu gradul de locotenent major. Activitatea sa include misiuni în străinătate și o perioadă de acoperire la Întreprinderea de Comerț Exterior GEOMIN, toate desfășurate înainte de Revoluția din 1989. În decembrie 1989, Predoiu a trecut la Ministerul Apărării.

Deși au fost identificate informații privind apartenența sa la Securitate, CNSAS a conchis că nu există dovezi că Silviu Predoiu ar fi desfășurat activități care să suprime sau să îngrădească drepturi și libertăți fundamentale. Astfel, nu i s-a reținut calitatea de lucrător al Securității ca poliție politică.