Astăzi, în noua ediție a podcastului „Esențial”, moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, general-maior (r) Adriean Pîrlog analizează noua fază a conflictului din Ucraina – una în care rachetele și negocierile se întrepătrund, iar echilibrul global de securitate se redefinește.

De la dosarul Tomahawk la racheta de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik” și până la sistemele antiaeriene S-500/S-550, episodul explorează tensiunile dintre prudența strategică americană și demonstrațiile tehnologice ruse, dar și dilemele din spatele „dezescaladării pentru dezescaladare”.

Washingtonul cântărește cu prudență livrarea rachetelor Tomahawk către Kiev, în timp ce Moscova își etalează capabilități de generație nouă. „E o dovadă de maturitate a factorului politic de la Washington în privința implicațiilor,” spune Pîrlog.

Pe de altă parte, testul recent al rachetei Burevestnik – prezentată drept un succes – și apariția sistemelor S-500/ S-550 adâncesc competiția tehnologică. „Realizează o cupolă comparabilă cu un blackout aerospațial,” explică generalul, observând că absența reacțiilor ironice din partea analiștilor occidentali indică o preocupare reală pentru noile capacități ruse.

În plan politic, Statele Unite mizează pe calmarea tensiunilor pentru a deschide drumul negocierilor, în timp ce Europa Occidentală își reconstruiește lent forțele armate – cu Germania pregătită să redevină cea mai puternică armată europeană.

Verdictul lui Pîrlog: război de uzură, diplomație dură și o cursă tehnologică accelerată care reconfigurează echilibrul global al puterii.