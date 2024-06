Justitie Generalul Dumitru Dumbravă stă la garsonieră, ca să nu-o calce musafirii pragul







Dumitru Dumbravă respinge acuzațiile conform cărora ar fi câștigat bani prin șantaj, subliniind că el se consideră un om modest și care își permite aceleași lucruri ca oricare altă persoană.

Fostul general al SRI a subliniat că momentan nu locuiește într-o vilă, deși așa s-ar crede despre el, ci stă în aceeași garsonieră de mai mulți ani.

Dumitru Dumbravă stă în garsonieră

„Dacă am vilă acum? Nu am, stau în aceeași garsonieră să nu vină lumea bună la mine la ușă. Fătucile, vorba maestrului Cristoiu, să vină. Eu spun că dimensiunea corupție în magistratură este limitată, nu este la nivel mare, fiecare pădure are uscăturile ei.

Toate numele despre care știu eu au fost trimise la unitățile de parchet competente și cred că au fost și condamnări”, a declarat Dumitru Dumbravă, lângă secția de poliție unde a mers să dea cu subsemnatul în contextul controlului judiciar.

Recent, Dumitru Dumbravă a declarat că nu a exercitat niciodată presiuni asupra procurorilor sau judecătorilor în niciun dosar.

În plus, el i-a îndemnat pe cei care s-au simțit afectați de comportamentul său să depună o plângere oficială împotriva sa.

Acesta, împreună cu Florian Coldea sunt acuzați de trafic de influență.

Fostul general neagă acuzațiile îndreptate împotriva lui

După ce și-a exprimat lipsa de teamă față de orice, generalul în rezervă al SRI a negat ferm că ar fi încheiat vreodată contracte de consultanță cu vreo persoană sau entitate.

„Nu i-am promis domnului Hideg lucruri care sunt împotriva legii. Nu am comis nicio faptă imorală. Nu m-am întâlnit niciodată cu afaceristul chinez”, a mai adăugta Dumitru Dumbravă.

La sfârșitul lunii mai, Dumbravă, Florian Coldea și avocatul Doru Trăilă au fost plasați sub control judiciar, fiecare cu o cauțiune stabilită la 500.000 de euro.

În timpul mandatului generalului Florian Coldea, Dumitru Dumbravă a deținut poziția de șef al Direcției Juridice a SRI.