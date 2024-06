Justitie Caracatița lui Coldea se extinde. Procurorul Constantin Irina, legături cu generalii







Procurorii continuă ancheta legată de caracatița pusă la punct de Florian Coldea. Astfel, ies la iveală noi detalii legate de activitatea foștilor șefi ai SRI. Încă un nume important din justiție este asociat cu acest dosar uriaș. Potrivit postului de știri România TV, legăturile sunt ample.

Procurorul Constantin Irina, legături cu Florian Coldea

După investigațiile recente ale procurorilor, fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, precum și generalul Dumitru Dumbravă sunt acuzați de trafic de influență. De asemenea, avocatul Doru Trăilă este implicat în dosar.

Procurorul Constantin Irina, fost apropiat al Laurei Codruța Kovesi ar fi avut legături cu acest caz. Alături de Uncheșelu, el ar fi executat „ordinele” acesteia și ar fi primit în schimb salarii de merit sau prime. De altfel, imediat după forțarea Laurei Codruța Kovesi să renunțe la funcție, Constantin Irina și-a arătat susținerea pentru fosta șefă.

Constantin Irina și Jean Uncheselu, angajați la EPPO

Cei doi au fost primii procurori din România, care au fost numiți pentru a o însoți pe Kovesi. Mai mult, după punerea sub acuzare a lui Hideg, s-ar din făcut primul pas pentru atragerea acestuia în caracatița Coldea-Dumbravă, care ar fi avut ca scop creșterea profiturilor.

După ce inițial a primit 10 ani de închisoare cu executare, procurorul Constantin Irina nu a făcut apel la condamnarea de 4 ani. Astfel, Hideg s-a văzut nevoit să ceară „consultanță”.

„Da, ei știau de la început, din prima clipă când am fost dus de Dan Tohaci cu foarte multe insistențe să mă prezinte acestor așa-ziși oameni care optimizau procesele din justiție că eu nu am acești bani. Știau foarte bine că eu am fost până în 2020, luna aprilie, doi ani jumate în Emirate, unde am avut o afacere mare, de succes și 10 laboratoare de PCR, iar când am venit în România, probabil că ei știau acest lucru. Le-am spus de la început că eu nu am bani în România și dacă vor să facem afaceri așa cum spuneau ei, eu trebuie să le plătesc banii din Abu Dhabi”, susține Hideg.

Dosarul Florian Coldea. Caracatița se extinde

O anchetă difuzată de România TV a dezvăluit : Procurorii EPPO nu ar fi susținut cauza grupului Coldea-Dumbravă pe gratis. Aceștia ar fi primit bani și proprietăți. De altfel, Constantin Irina ar fi primit, la preţ subevaluat, un apartament în complexul For City North. În spatele acestei tranzacții s-ar fi aflat Abu Lail Akram, actual patron al Complexului Cortina Residence.

Conform declarației de avere, procurorul Constantin Irina a încasat, de la Direcția Națională Anticorupție, un salariu anual de 63.762,42 de lei. De asemenea, acesta a primit suma de 33.115,22 de lei pe an de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. De la Parchetul European, acesta a încasat suma de 144.005,27 de lei pe an.