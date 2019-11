Evenimentele dedicate celor mai recente apariţii Polirom – în colecţiile „Plural”, „Historia”, „Seria de autor Andrei Oişteanu”, „Seria de autor Gheorghe Crăciun”, „Fiction LTD”, „Ego.Proză”, „Ego-grafii”, „Biografii romanțate”, „Biblioteca Polirom”, „Junior” – vor prilejui la această nouă ediţie Gaudeamus întîlniri cu:

Alina Isac Alak, Sorin Antohi, Simona Antonescu, Flavius Ardelean, Florin Bican, Bianca Burța-Cernat, Mircea Cărtărescu, Doru Căstăian, Paul Cernat, Ionuț Chiva, Marius Chivu, Cosmin Ciotloș, Liliana Corobca, Călin Cotoi, Mircea Daneliuc, Caius Dobrescu, Mircea Dumitru, Vasile Ernu, Ecaterina G., Bogdan Ghiu, Valeriu Gherghel, Anca Hațiegan, Bedros Horasangian, Adrian Lăcătuș, Ion Bogdan Lefter, Dan Lungu, Maria Manolescu, Ciprian Măceșaru, Mircea Mihăieș, Mariana Mihuț, Luminița Munteanu, Bogdan Murgescu, Carmen Mușat, Mirela Nagâț, Eugen Negrici, Dorica Boltașu Nicolae, Andrei Oișteanu, George Onofrei, Horia-Roman Patapievici, Cezar Paul-Bădescu, Ioan Pânzaru, Dana Pîrvan, Theodor Cristian Popescu, Iulia Popovici, Alexandru Potcoavă, Cristian Preda, Simona Preda, Grégory Rateau, Victor Rebengiuc, Costi Rogozanu, Doina Ruști, Andrei Florin Sora, Bogdan-Alexandru Stănescu, Moni Stănilă, Ovidiu Șimonca, Marius Turda, Marina Vazaca, Matei Vișniec, Fatma Yilmaz.

Mai jos, găsiţi programul de evenimente.

VINERI, 22 NOIEMBRIE

ora 16.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Fiction Ltd. Mircea Daneliuc, Sfumato

Invitat, alături de autor: Ion Bogdan Lefter

Moderează: Mihaela Răileanu

ora 17.00:

Seria de autor Gheorghe Crăciun,

Frumoasa fără corp

Invitaţi: Carmen Muşat, Caius Dobrescu

Moderează: Ovidiu Şimonca

ora 17.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Fiction Ltd. Liliana Corobca, Buburuza

Invitaţi, alături de autoare: Dorica Boltaşu Nicolae,

Ciprian Măceşaru

Moderează: Adrian Botez

ora 18.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Eugen Negrici, Literatura română

sub comunism

Invitat, alături de autor: Ion Bogdan Lefter

Moderează: George Onofrei

ora 18.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Eseuri & Confesiuni. Valeriu Gherghel

Porunca lui rabbi Akiba.

Ceremonia lecturii

de la sfîntul Augustin la Samuel Pepys

Ediţia a II-a

Invitaţi, alături de autor: Simona Preda,

Doru Căstăian

Moderează: Adrian Şerban

ora 19.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Ego. Proză. Maria Manolescu

Vânători-culegători

Invitaţi, alături de autoare: Iulia Popovici,

Theodor Cristian Popescu

Moderează: Mihaela Răileanu

SÎMBĂTĂ, 23 NOIEMBRIE

ora 11.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Historia. Marius Turda, Maria Sophia Quine

Istorie şi rasism.

Ideea de rasă de la Iluminism

la Donald Trump

Invitaţi, alături de Marius Turda: Sorin Antohi,

Călin Cotoi

Moderează: Adrian Şerban

ora 11.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Historia. Bogdan Murgescu,

Andrei Florin Sora

(coordonatori),

România Mare votează.

Alegerile parlamentare din 1919

„la firul ierbii”

Invitat, alături de coordonatori: Cristian Preda

Moderează: Adrian Şerban

ora 12.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Seria de autor Andrei Oişteanu

Narcotice în cultura română.

Istorie, religie şi literatură

Ediţia a IV-a revăzută, adăugită şi ilustrată

Invitat, alături de autor: Paul Cernat

Moderează: Adrian Şerban

ora 13.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Mircea Mihăieş, O noapte cu Molly Bloom.

Romanul unei femei

Invitat, alături de autor: Horia-Roman Patapievici

Moderează: George Onofrei

ora 14.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Fiction Ltd. Doina Ruşti, Homeric

Invitat, alături de autoare: Paul Cernat

Moderează: George Onofrei

ora 14.30:

Carte-eveniment. Leonard Cohen, Flacăra

Invitaţi: Mircea Mihăieş, Florin Bican

Moderează: Dan Croitoru

ora 15.00:

Biblioteca Polirom. Seria de autor Albert Camus

Actuale

Omul revoltat

Invitaţi: Marina Vazaca, Horia-Roman Patapievici

Moderează: Bogdan-Alexandru Stănescu

ora 15.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Fiction Ltd. Simona Antonescu, Ultima cruciadă

Invitată, alături de autoare: Bianca Burţa-Cernat

Moderează: Mihaela Răileanu

ora 16.00:

Noutăţi Biblioteca Polirom

Olga Tokarczuk, Poartă-ţi plugul

peste oasele morţilor

Orhan Pamuk, Alte culori

Michael Ondaatje, Lumina de veghe

Sjón, Din pântecul balenei

Invitaţi: Luminiţa Munteanu, Moni Stănilă, Dana Pîrvan,

Cristian Teodorescu, Adrian Lăcătuş

Moderează: Dan Croitoru

ora 16.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Ego. Proză. Cezar Paul-Bădescu,

Frica de umbra mea

Invitat, alături de autor: Mircea Cărtărescu

Moderează: Mirela Nagâţ

ora 17.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

UN NOU PROIECT EDITORIAL POLIROM –

BIOGRAFII ROMANŢATE

Simona Antonescu, Maria Tănase.

O fântână pe un drum secetos

Moni Stănilă, Brâncuşi sau cum a învăţat ţestoasa

să zboare

Bogdan-Alexandru Stănescu, Caragiale.

Scrisoarea pierdută

Dan Coman, Enescu. Caiete de repetiţii

Moderează: Adrian Botez

ora 18.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Ego. Proză. Alexandru Potcoavă

Viaţa şi întoarcerea unui Halle

Invitat, alături de autor: Bogdan-Alexandru Stănescu

Moderează: Adrian Botez

ora 18.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Junior. Flavius Ardelean, Mecanopolis.

Aventurile lui Oliver Rock în Lumea de Sub Camion

Cu ilustraţii de Ecaterina G.

Invitat, alături de autor şi ilustratoare: Bogdan-Alexandru Stănescu

Moderează: Mihaela Răileanu

DUMINICĂ, 24 NOIEMBRIE

ora 11.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Ego-grafii. Matei Vişniec

Cronica realităţilor tulburătoare

Invitat, alături de autor: Ion Bogdan Lefter

Moderează: George Onofrei

ora 12.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Plural M. Mircea Dumitru, Lumi ale gândirii.

Zece eseuri logico-metafizice

Invitat, alături de autor: Ioan Pânzaru

Moderează: Adrian Şerban

ora 12.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Fiction Ltd. Dan Lungu, Părul contează enorm

Invitat, alături de autor: Marius Chivu

Moderează: George Onofrei

ora 13.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Grégory Rateau, Hoinar prin România.

Jurnalul unui călător francez

Invitat, alături de autor: Bedros Horasangian

Moderează: Mihaela Răileanu

ora 13.30:

Carte-eveniment: Malala Yousafzai,

Suntem dezrădăcinate.

Călătoria mea şi poveştile altor fete refugiate

din toată lumea

Invitate: Fatma Yilmaz, Alina Isac Alak

Moderează: Dan Croitoru

ora 14.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Ego-grafii. Vasile Ernu, Mică trilogie a marginalilor.

Izgoniţii

Invitaţi, alături de autor: Iulia Popovici, Bogdan Ghiu

Moderează: George Onofrei

ora 14.30:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Ego. Proză. Ionuţ Chiva, Kids are not OK

Invitaţi, alături de autor: Iulia Popovici, Costi Rogozanu

Moderează: Adrian Botez

ora 15.00:

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Anca Haţiegan, Dimineaţa actriţelor

Invitaţi, alături de autoare: Mariana Mihuţ, Mirela Nagâţ,

Victor Rebengiuc, Cosmin Ciotloş

Moderează: Mihaela Răileanu

