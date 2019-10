Iubita acestuia, profesoară, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Cazul în sine arată ilegalitățile care se petrec în spatele gratiilor, ilegalități patronate chiar de autorități.

Vasile Duţu (49 de ani) şi concubina acestuia, Oana Maria Râncu (43 ani), au fost trimişi în judecată şi judecaţi prin procedura simplificată, ca urmare a recunoaşterii învinuirilor. Duțu și-a transformat locul de muncă într-o uriaşă sursă de venituri ilegale.

Vasile Duţu a fost angajat la Penitenciarul Bacău în 2001, din sursă externă. De-a lungul anilor, acesta a devenit un adevărat stăpân peste deţinuţi, stabilind tarife clare pentru a condamnaţii care doreau să aibă condiţii preferenţiale: permisii, telefoane în celulă, acces la cumpărături etc.

Mai mult, agentul desfăşura şi activităţi de cămătărie, oferind împrumuturi cu 20% dobândă. Clienţii erau chiar angajaţi din cadrul Penitenciarului Bacău. Deşi existau suspiciuni asupra conduite agentului Duţu, acesta a fost menţinut în sistem vreme de 18 ani, scăpând doar cu sancţiuni uşoare.

El a fost sancţionat de opt ori cu mustrare, diminuarea drepturilor salariale, amânarea avansării în grad. Duţu se lăuda deţinuţilor că „are spatele asigurat”, având doi verişori judecători şi că inclusiv directorul închisorii se teme de el, relatând un conflict în care agentul ar fi încercat să arunce cu un scaun în şeful penitenciarului.

Vasile Duţu era divorțat și avea drept singura sursă de venit salariul de la penitenciar 4.000 – 4.500 de lei, din care lunar îi erau reţinuţi 800-900 de lei pensia alimentară pentru copilul său. În timpul cercetărilor, procurorii au descoperit sume uriaşe de bani, în conturi şi bani lichizi, pe care angajatul penitenciarului nu îi consemnase în declaraţia de avere: de 223.196 lei (într-un cont bancar), 40.000 de euro (depuşi într-un cont bancar cu câteva săptămâni înainte de arestare), 23.857 lei şi 560 euro găsiţi la domiciliul agentului. Fosta soţie a agentului a declarat că acesta i-a cumpărat două imobile în anul 2015 pentru ea şi pentru copil.

La locuinţa concubinei lui Duţu anchetatorii au găsit 40.900 lei. Vasile Duţu trăia în concubinaj cu o profesoară din Bacău, Oana Maria Râncu, din anul 2011. Femeia, suplinitor calificat la Şcoala nr. 22 Bacău (din anul 2010), era cadru didactic şi pentru deţinuţii care urmau cursuri de şcolarizare.

Un deţinut transferat în decembrie 2018 de la Penitenciarul Vaslui a spus tot adevărul despre gardian. În luna februarie, anul curent, bărbatul a înaintat un amplu denunţ ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie. Deţinutul a decis să-l reclame pe agentul care avea în subordine mai mulţi deţinuţi din sectorul administrativ-spălătorie, afirmând că a fost „dezgustat” şi „frapat” de comportamentul angajatului Penitenciarului Bacău.

În denunţ, condamnatul relatează cu lux de amănunte despre abuzurile gardianului, despre tarifele ilegale practicate încasate condamnaţii care doreau „o detenţie de lux”, dar şi despre cum sustrăgea produse din penitenciar destinate deţinuţilor (de la absorbante şi lame de ras, la pâine şi salamuri).

„Mi se parea abject ce făcea el de aia am făcut şi denunţul. Mi-a creat impresia că e un mod de viaţă ilegalităţile comise de Duţu, avea acelaşi mod de operare cu toţi deţinuti (pretindea să îi cumpere produse). Cu detinutii care nu ii cumpărau produse de la chiosc, se purta urât, îi jignea, îi ameninţa cu raport şi transfer, se lăuda că are putere ce exced atribuţiilor sale (doi verişori judecători, că are influenţa la membrii comisiei). Făcea titlu de glorie din faptul ca într-un conflict verbal cu domnul Dârtu – directorul penitenciarului a aruncat cu un scaun in perete in directia directorului. Făcea astea să ne creeze impresia că este stăpan peste tot şi poate să facă orice, spunând că nu are nimeni ce să-i facă. Am fost martor când Duţu îl înjura pe directorul adjunct B. de faţă cu alti detinuţi şi alţi agenti. B. a plecat fără să riposteze”, se menţionează în denunţ.

Mai mult decât atât, pe lângă deţinutul transferat de la Penitenciarul Vaslui şi alţi condamnaţi au dat declaraţii anchetatorilor relatând despre abuzurile adentului Duţu. Tarifele acestuia pentru deţinuţi nu se negociau: 200 de euro permisia de o zi, 1.000/5 zile de permisie, 1.000 de euro transferul într-un alt penitenciar, 1.000 de euro introducerea unui telefon în închisoare, cu asigurarea că ”nu va fi găsit la controale”.

„În cursul lunii ianuarie 2019, eram în podul spalatoriei eu, B.E. şi P.F., iar Duţu ne-a zis ca ne costă 200 euro propunerea de permisie pentru o singură zi . Eu i-am zis ca am avut permisii la Vaslui şi mă calific la alte permisii, dar Duţu a răspuns ca nimeni nu îl poate obliga pe el sa faca propunere de permisie, poate sa faca doar vizite şi pachet, fara nicio permisie. Propunerea o face seful punctului de lucru, adica Duţu, am constientizat şi eu şi B. ca suntem la mâna lui, că fara să plătim preţul cerut el nu ne face propunere de permisie, asta m-a şocat că ne-a spus direct şi la scurt timp, eram la spălatorie de 3-4 saptamani. (..) Eram omul de incredere al lui Duţu, cred ca P.F. (un alt deţinut n.r.) m-a recomandat lui Duţu, spunandu-i că am bani (că am avut şi o maşina Aston Martin) şi că mă poate face de bani. În februarie P.F. a fost mutat la alt departament , cred ca Duţu l-a îndepartat. Duţu se lăuda ca are doi (deţinuţi n.r.) dar buni, referindu-se la mine si la B.. Duţu mi-a spus ca am fraudat statul de miliarde şi am bani, mi-a confirmat că m-a cautat pe internet să vadă dacă sunt vacă de muls”, a mai menţionat denunţătorul.

Deţinuţii au relatat anchetatorilor că gardianul hărţuia şi se purta urât cu majoritatea colegilor sai, inclusiv cu şefii. Avea mai multe foi cu numele colegilor săi şi sumele cu care îi împrumuta. ”Am văzut cum veneau colegii lui la spălatorie şi ii dădeau bani. Dobânda era 20% pe luna din suma, stiu asta de la agentul G.V. care mi-a spus ca Duţu a imprumutat pe un prieten de-al sau şi l-a intimidat să îi dea dobanda (mergea la el acasa, făcea ameninţări că le dă foc la maşina, că îi bate pe datornici, că are relatii în lumea interlopa). Circa 5-6 agenţi veneau lunar şi îi dadeau sume de bani lui Duţu, cred că era dobanda, Duţu era fericit cand primea bani”, a povestit unul dintre martorii denunţător.

„Duţu a vazut ca vorbesc cu alti detinuti cunoscuti (M.V. B. A., care erau temporar la Bacău) şi s-a oferit să îi ajute cu transferul şi cu munca, spunându-mi că nu e gratis, că nu e singur, fiind dispus să accepte 1.000 euro pentru transfer. Aceste lucruri s-ar intampla cu ajutorul unui alt angajat de la organizarea muncii pe nume R. (în jur de 40 ani, grasut, cu chelie, 1,75-1,80 înăltime). Duţu mi-a povestit ca atunci cand P.F. era pe camera, când se făceau percheziţiile in camera, el îl alegea pe P.F. ca să îi facă controlul corporal şi se prefacea că nu vede telefoanele pe care P.s le avea in buzunar”, se mai menţionează în denunţul formulat împotriva gardianului, scrie cancan.ro.

