Gândurile lui Cristoiu: Comisiile SRI ar trebui anchetate în cazul protocoalelor secrete

La emisiunea Gândurile lui Cristoiu, care va fi difuzată integral, duminică, ora 17.00, pe MEDIAFAX și Gandul.info, am abordat pe larg ceea ce eu consider a fi un Document istoric: Motivarea Deciziei CCR Nr.26 din 16 ianuarie 2019 în privința Protocoalelor semnate de SRI cu PÎCCJ. Proporțiile documentului – 151 de pagini, termenii juridici folosiți, rigoarea logică – au descurajat presa noastră independentă să citească Motivarea și mai ales s-o comenteze din multiple unghiuri de vedere. Consider Motivarea un document istoric nu numai, pentru că dă seamă de vremurile sărite de pe șine, cînd România a fost condusă în secret de Junta militară a sergenților majori mesianici, dar și pentru că-și aduce o contribuție însemnată la lămurirea relațiilor dintre instituțiile statului de drept în democrație.





