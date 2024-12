EVZ Special Gala Premiilor Capital. Eugen Vrabie, București FM: „Cei din Generația Z vor ține baricada democrației”







Eugen Vrabie este redactor, producător și realizator de emisiuni radio și de televiziune. Parte din echipa postului București FM din cadrul Radio România, acesta s-a implicat într-un proiect care are rolul de a susține tinerii Este vorba despre Generația Z, o emisiune dedicată exclusiv studenților. Aceștia au posibilitatea, cu sprijinul lui Eugen, de a realiza o emisiune cap-coadă, cu interviuri, discuții delicioase și chiar invitați.

Având în vedere implicarea sa în cadrul proiectului Generația Z și performanțele atinse în carieră, Eugen Vrabie a fost unul dintre câștigătorii din cadrul Galei Premiilor Capital, ediția 2024. Evenimentul s-a desfășurat pe data de 16 decembrie la Club ONE.

„Am emoții pentru că timp de 17 ani sau de când activez în media nu am reușit să iau niciun premiu. Nici pentru rolul de realizator pe care l-am făcut cu mândrie și cu bucurie și cu informații verificate. Acum, după 3 ani de proiect, iau pentru rolul de producător. Mai mult decât atât, nici măcar nu este pentru mine premiul acesta. Eu, în afară de faptul că am stat de vorbă cu niște tineri grozavi și le-am arătat două-trei chestii din lucrurile pe care știu să le fac, nu am făcut mare lucru. Deci, acest premiu este pentru ei. Aș vrea să-i mulțumesc Flaviei Voinea, managerul București FM și Mihaelei Ioniță, redactor-șef București FM. Au avut curajul să mă lase să-mi fac nebunia”, a declarat Eugen Vrabie pe scena Galei Capital.

Formarea tinerelor generații

Eugen Vrabie a precizat că România are nevoie de tineri determinați și care pot duce țara pe un drum mai bun. Acesta a explicat că Generația Z vine din urmă cu forțe proaspete, concepții diferite și pasiune.

„M-au lăsat să mă joc cu niște oameni care au intrat în pandemie în rol de copil și au ieșit de acolo drept adulți, în anul I sau II de facultate. Toată lumea avea pretenții de la ei. Stai drept și vorbește, verificați informațiile. Nu aveau de unde să știe. Acolo am intervenit eu, un veșnic copil. Am stat de vorbă cu alți copii mult mai tineri decât mine și ne-am jucat frumos. Le mulțumesc foarte mult tuturor studenților care mi-au picat în mână pentru că au avut încredere în mine. S-au uitat în ochii mei și au văzut că sunt o persoană în fața căreia se pot deschide. Au văzut o persoană cu care pot dezbate gândurile lor pe care nu le-au mai spus până atunci.

Și-au pus ideile pe foaie, au verificat informațiile, au văzut ce înseamnă să fii jurnalist, când toată lumea le spunea că sunt niște copii. Sunt oameni la început de drum. Cred că laitmotivul serii pentru mine este încredere care mi-a fost acordată mie și încrederea pe care o am eu în tineri. Ei vor face ca România să ajungă pe drumul corect. Îi văd implicați pe toți cei cu care am colaborat”, a precizat Eugen Vrabie pe scena Capital.

Trei ani de Generația Z

Până în prezent, zeci de tineri au trecut pragul radio-ului București FM și au putut vedea cu ochii lor cum arată un studio de radio. Aflată acum la al treilea sezon, emisiunea promite să continue să aducă în difuzoarele telespectatorilor spiritul tânăr, deși ușor stângaci, plin de potențial și idei inovative.

„Sunt zeci de tineri cu care am apucat să stau de vorbă în acești 3 ani de proiect. Sunt oameni determinați, care nu acceptă nimic mai puțin decât ceea ce este corect. Practic, sunt ceea ce consider eu că a lipsit destul de mult în jurnalism în ultimii 35 de ani. Sigur, sunt jurnaliști nemaipomeniți care au făcut lucruri extraordinare. Dar avem nevoie să întărim rândurile și să aducem și mai mulți. Cei din generația Z sunt sigur că vor fi acolo ca niște cărămizi termoizolante, să țină baricada democrației. Să dea informațiile acolo unde trebuie să ajungă, la publicul dornic de informații corecte. Suntem, după cum spuneam, la al III-lea sezon. Îmi doresc ca Generația Z să aibă cel puțin la fel de multe sezoane pe cât a avut serialul <Tânăr și Neliniștit>.

Parteneriat cu Facultatea de Jurnalism

Eugen Vrabie este producătorul proiectului Generația Z de pe București FM, singura emisiune radio unde studenților li se oferă 47 de minute de emisie pentru a realiza chiar ei o emisiune cap-coadă. Sub îndrumarea lui Eugen, tinerii au la dispoziție un mediu în care pot aduce în fața oamenilor subiecte importante pentru ei, interviuri interesante și, mai ales, să experimenteze pe pielea lor ce înseamnă un live pe radio.

Totul a început cu 15 studenți ai Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București. Aceștia au făcut parte din primele grupe care au venit în studio-ul de radio pentru a afla pe pielea lor cu ce se mănâncă această meserie. Acum, sute de studenți s-au întâlnit cu oamenii din cadrul București FM și au primit sfaturi și îndrumare, dar mai ales imboldul necesar pentru a avea curajul de a încerca.

Acest proiect a început acum trei ani, când București FM a încheiat un parteneriat cu Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Facultatea le-a oferit studenților posibilitatea de a veni în practică, dar nu pe holurile clădirii, ci chiar în spatele microfonului.

Gala Premiilor Capital

Ca în fiecare an, Revista Capital recunoaște și premiază meritele unor personalități din țara noastră. Aceștia, prin viziune, determinare și performanță, sunt repere pentru societatea noastră. Fie că fac parte din viața economică, politică, socială, sportivă, medicală sau media premiații din cadrul Galei Capital din data de 16 decembrie fac performanță în domeniile lor de activitate.

Gala Premiilor Capital reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. De asemenea, în cadrul Galei Capital a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români.

Întregul eveniment poate fi vizionat AICI .