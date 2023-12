Gala Premiilor Capital. Cristina Sava, Kanal D: „Am reușit să ne menținem poziția în topul televiziunilor generaliste”

Ugur Yesil a primit „Premiul pentru inovație și dezvoltare sustenabilă în media”. În cadrul evenimentului au fost prezente personalități din diverse industrii, oameni de media, reprezentanți ai instituțiilor de stat și nu numai.

„Bună seara. Mulțumesc. Sunt onorată să primesc acest premiu în numele CEO-UL Kanal D, Ugur Yesil. Vă transmite toate cele bune. Din păcate nu a reușit să fie prezent alături de noi. Suntem onorați de acest premiu. Sunt convinsă ca dacă ar fi fost alături de noi l-ar fi dedicat echipei. A fost un an plin pentru noi.

A fost un an plin pentru noi. Ne-am consolidat poziția ca și grup pe piața media din România. Am făcut într-adevăr un pas îndrăzneț, acela de a lansa o televiziune într-un mediu destul de competitiv și dificil. Suntem bucuroși că ne-am consolidat această poziție, abordând în fiecare an aceeași rețetă, și anume o strategie proprie de conținut, de programare, de marketing și de comunicare și în felul acesta am reușit să ne menținem poziția în topul televiziunilor generaliste. Promitem să aducem în continuare calitate pe piața media din România.”, a transmis Cristina Sava, Director de Marketing si Comunicare Kanal D pe scena Galei Premiilor Capital.

Kanal D, de 16 ani postul de televiziune preferat al românilor

Dogan Media International a lansat postul TV Kanal D în urmă cu 16 ani. De atunci, postul de televiziune a devenit un trendsetter pe piața media din România. „Familia” s-a mărit constant. Astfel, canalele trustului media Dogan se regăsesc atât pe micile ecrane, dar și la radio, Radio Impuls, și în online. În acest an a fost lansat postul de televiziune Kanal D2, post unde a fost difuzată printre altele și emisiunea fenomen „Bravo, ai stil!”.

Grupul a abordat o strategie curajoasă de conținut. De asemenea, a adus publicului larg formate TV inspiraționale. Postul Kanal D se află în top trei televiziuni generaliste din România. Acesta se plasează de cele mai multe ori pe primul sau pe al doilea loc în topul audiențelor, pe toate targeturile monitorizate.

Ugur Yesil își dorește ca, alături de echipa sa, să aducă în continuare plusvaloare pe piața media din România. Acest lucru se realizează prin abordări proprii și curajoase de conținut. Încă de când a fost lansat Kanal D, postul s-a diferențiat de ceea ce există pe piață. Ba mai mult, acesta a inovat în mod constant. Misiunea grupului este aceea de a oferi publicului divertisment de calitate, dar și informație relevantă.

Gala Premiilor Capital

Revista Capital a organizat Gala Premiilor Capital, eveniment în timpul căruia au fost premiați importanți oameni din diverse domenii din România. Gala a avut loc la Phoenicia Grand Hotel pe 13 decembrie 2023 începând cu ora 19:00.

Revista Capital „Top 300 Cei Mai Bogați Români” poate fi găsită începând cu data de 15 decembrie 2023 la toate punctele de difuzare ale presei. De asemenea, aceasta se găsește și pe site-ul edituradecarte.ro. În cadrul noului supliment din luna decembrie se vor găsi poveștile de succes ale antreprenorilor din România din diverse domenii, dar și subiecte de actualitate.