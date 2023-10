Gala „Companii de Elită”: Premiul pentru „Liderul pieței locale de retail” ajunge la Lidl România

Compania Lidl se bucură anul acesta de titulatura de liderul pieței locale de retail. Echipa Lidl își susține misiunea de a le oferi zilnic clienților din România produse de cea mai bună calitate, dar în același timp la cel mai bun preţ.

O gamă foarte largă dintre aceste produse provin direct de la producători locali și se regăsesc într-o largă și diversă gamă de sortimente. Magazinele din țara noastră se regăsesc în zone foarte accesibile, în zone din intens circulate sau în apropierea unor mari comunități.

Lidl România este astfel unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de retail atunci când vine vorba de susținerea producătorilor locali și a produselor pur românești. La rafturi se regăsesc adesea fructe și legume autohtone, de sezon.

În ultimii ani, compania a achiziționat o cantitate medie anuală de aproximativ 100.000 de tone de fructe și legume românești. În plus, extinderea listei de parteneri reprezentați de producători locali este una dintre prioritățile echipei de la Lidl România. În prezent, compania colaborează cu peste 450 de producători români.

Investiții importante

La începutul acestui an, în februarie, reprezentanții companiei anunțaseră o nouă investiție importantă, de data aceasta în domeniul logisticii. S-a deschis cel de-al şaselea centru regional logistic al companiei. Acesta este situat în localitatea Fundeni din judeţul Călăraşi, locație unde se situează şi un depozit generos de până la 56.000 metri pătrați.

Această unitate a Lidl România a dus către dezvoltarea economică a comunității prin creaarea a peste 250 de noi locuri de muncă. În 2022, s-a deschis alt centru logistic și 28 de magazine, iar alte zece centre comerciale au fost modernizate, o investiție totală de peste un miliard de lei.

În ceea ce privește perspectiva Lidl România, reprezentanții companiei au anunțat că se estimează pentru anul în curs un trend de creștere asemănător, ce continuă ascensiunea în afaceri după un 2022 de succes.

Anul trecut, retailerul a raportat vânzări de peste 18,9 miliarde lei și un profit de aproximativ un miliard de lei. Strategia de bază a Lidl a rămas și în 2023 aceeași, unică pe piața din România. Modelul de business se bazează în continuare pe comercializarea mărcilor proprii, marca Lidl, cu un volum de peste 80% în sortiemntul permanent regăsit la rafturi.

Focus pe comunitate

Pe lângă investițiile în scopul dezvoltării interne, compania este cunoscută și pentru implicările avute la nivel de comunitate prin numeroasele proiecte de CSR din ultimii ani.

Unul dintre cele mai recente astfel de campanii a avut loc între lunile august și septembrie ale acestui an, chiar cu ocazia începerii anului școlar. Astfel, pentru fiecare articol din gama de rechizite Back to School achiziționat în perioada 21 august – 10 septembrie, Lidl România a donat 1 leu către programul Teach for Romania.

În acest fel, reprezentanții companiei au anunțat că au donat până la 1.500.000 lei pentru formarea cadrelor didactice care vor ajunge să predea în anul școlar 2023-2024.

O sumă importantă de bani s-au investit și în programe de recrutarea de noi profesori, precum și în scopul susținerea alumnilor care au parcurs deja programul Teach for Romania. Acest ONG este sprijinit de echipa Lidl al șaptelea an la rând și este specializată în căutarea și pregătirea oamenilor valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare. Prin acest program, aceștia vor deveni profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile.