EVZ Special Gala Capital Femei de Succes! Mariana Garștea: „Ce facem noi este să urmărim cum se comportă construcțiile”







Pe 21 iunie a avut loc Gala Capital Top 100 Femei de Succes. Cu această ocazie s-au premiat rezultatele remarcabile ale femeilor din 11 categorii. La categoria Antreprenoriat, Mariana Garștea, directorul general al Sixense România a primit distincția „Management feminin în industria de construcții.”

„Ce facem noi este să urmărim cum se comportă construcțiile din punct de vedere structural și biotehnic. Adică, dacă se înclină, se tasează ce se întâmplă, dacă este safe sau nu este și așa mai departe, toate prin expertiză. Este un mix de inginerie. Eu sunt inginer mecanic la bază și am și colegi topografi, geotehniști, ingineri în construcții civile și așa mai departe.

E o plăcere să am atâția bărbați în jurul meu la modul foarte serios. Vă mulțumesc tare mult premiul de astăzi este pentru toți colegii, partenerii și clienții noștri care au făcut acest lucru posibil. Să creștem într-o industrie care nu este nici ușoară și nici favorabilă nouă, mai ales pentru femei. Vă mulțumesc tare mult cu gândul la toți oamenii care au contribuit, astfel ca această industrie a sănătății structurală a construcțiilor să fie văzută și auzită în România. Vă mulțumesc tare, tare mult!”, declară Mariana Garștea pe scena Capital.

Soluții de înaltă tehnologie

Compania Marianei se ocupă cu monitorizarea unor lucrări de mare complexitate: de la clădiri civile (retail, office, industriale), până la infrastructură critică (sportivă, spitalicească, de transport), pentru ca alții să poată dormi liniștiți.

În context, orice realizare este, în fapt , o victorie, și CEO-ul Sixense are ce ne spune. „În ultimul an, am contribuit la încercarea cu probe statice și dinamice pentru zeci de poduri importante de peste tot din țară. Este vorba despre o operațiune foarte dificilă și complexă, pe care nu orice companie este autorizată să o desfășoare și care reprezintă testul suprem pentru siguranța structurală și rezistența unui pod. În contextul în care am văzut prea multe astfel de poduri cedând pur și simplu sau ducând la incidente și accidente grave în ultimii ani, mă bucur că putem schimba paradigma“, ni se destăinuie Mariana Garștea.

De fapt, astfel de victorii mai sunt în pregătire, dar, pentru moment, ne vom mulțumi cu atât.

Succesul companiei pe care Mariana Garștea o conduce

„În activitatea de monitorizare geotehnică și structurală, servicii pe care le oferim în cadrul Sixense România, lucrezi cu informație critică pentru sănătatea structurală a mediului construit. Așa că ne-am luat întotdeauna în serios misiunea de a proteja fiecare proiect de care ne-am ocupat și de a găsi mereu cea mai bună soluție posibilă, pentru ca factorii de decizie să stea liniștiți și să fie 100% siguri că este durabilă și rezistă peste generații clădirea sau construcția lor“, subliniază Gaârștea.

Mariana recunoaște că toată deciziile sale au fost întotdeauna dublate de o dorință foarte puternică de a reuși. „Aș spune că este aproape specifică nouă, basarabenilor – m-a făcut să nu mă pierd niciodată cu firea și să rămân egală cu mine însămi, indiferent de context“, punctează CEO-ul.

Cât despre succesul companiei, Mariana spune așa: „Deși nu i-aș spune neapărat «rețetă», cred că, la nivel de companie, ceea ce ne-a ajutat a fost întotdeauna faptul că am livrat ce am promis, că nu am căutat doar să bifăm ce facem, că nu am apelat la scurtături, că nu ne-am dezis de la credințele și valorile noastre.“