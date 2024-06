EVZ Special Gala Capital Femei de Succes. Dr. Alexandra Mircea, Dentalist: „Premiul este dedicat echipei care e alături de mine tot timpul”







Dr. Alexandra Mircea s-a numărat printre femeile ce au fost premiate în cadrul Galei Capital femei de Succes. Evenimentul a fost organizat de revista Capital și a reunit femei de succes din mai multe domenii de activitate din România.

Aceasta a obținut Premiul pentru ”Implicare în educație privind sănătatea dentară”, fiind nominalizată la categoria antreprenoriat.

Alexandra Mircea a fost prezentă la Gala Capital Femei de Succes. Întregul eveniment poate fi urmărit pe pagina de Youtube Hai România.

„Bună seara. Mulțumesc Capital și în primul rând felicitări tuturor doamnelor premiate, nominalizate și prezente în această seară aici. Inițial atunci când eram mică îmi făcea plăcere să aduc zâmbetul pe buzele tuturor. Nu am făcut stand-up. Am ales totuși să fiu medic dentist. Am ajutat pacienții. Am observat că prin intermediul online-ului pot fi alături de mai mulți oameni pe care nu o să-i cunosc niciodată, dar poate pot să îi ajut de la distanță. Așa am ajuns la o comunitate de un milion și jumătate de urmăritori. Premiul este dedicat echipei mele mari și foarte iubite mie care e alături de mine tot timpul. Mulțumesc frumos”.

Alexandra Mircea, cel mai urmărit medic stomatolog din România în mediul online

Pentru cine nu știe, dr. Alexandra Mircea este, în prezent, cel mai urmărit medic stomatolog din România în mediul online. Încrederea pe care cei ce o urmăresc în social media o au în doctoriță crește pe zi ce trece.

„Proiectul meu de suflet, la care lucrez deja de mai bine de patru ani, este reprezentat de Clinica Stomatologică Dentalist. Dar și educația dentară pe care am început să o practic pe rețelele sociale cu scopul de a ajunge la cât mai mulți oameni. Cele două, cumva, s-au interconectat, pentru că experiența pe care am avut-o consultând pacienți la clinică m-a făcut să înțeleg care sunt nevoile, necesitățile și neclaritățile oamenilor“, declară medicul, care este și CEO-ul Clinicii Stomatologice Dentalist, pentru Capital.

Important, dr Mircea spune că, încă de la începutul carierei, a învățat că și stomatologia are specialități și ramuri și că este bine ca fiecare medic să-și facă bine bucățica lui, lucru pe care l-a implementat și în Clinica Dentalist.

Experiența Dentalist: succes și satisfacție

Zâmbetele pacienților reprezintă un lucru neprețuit. „Pentru clinica mea, cheia succesului a fost să oferim pacienților o experiență diferită și plăcută, în timp ce membrii echipei se simt împliniți la locul de muncă în fiecare zi“, subliniază Alexandra. „Pentru mine, personal, însă, a fost important să merg la locul de muncă cu mare plăcere, să nu oftez că este luni din nou“, mai spune medicul stomatolog.

Adevărul este că e foarte important pentru pacient să fie întâmpinat cu bucurie, cu blândețe, cu empatie. „Ei vin totuși la medic să se trateze. Și atunci noi trebuie să le facem experiența la Dentalist cât mai plăcută posibil, iar dentistul trebuie să le devină cel mai bun prieten. Ne dorim ca pacientul să revină fără ezitare la control, la fiecare șase luni“, ne povestește Alexandra.

Despre leadership

La Dentalist, Alexandra Mircea a înțeles adevărata valoare a leadership-ului. „Am trei joburi. Primele două sunt de medic stomatolog și de creator de conținut. Al treilea job este cel de antreprenor. Pentru care nu aveam, de asemenea, nicio formare, așa că am urmat cursuri de specialitate, pentru a învăța cum să conduci o afacere și – foarte important – cum să conduci o echipă“, punctează medicul stomatolog.

Alexandra s-a confruntat cu multe situații dificile, dar a reușit să treacă peste ele. „Am înțeles, din nou, cât de importantă este echipa: de data asta echipa nu mai era formată doar din medici, ci vorbim de echipa extinsă. Medici, asistente, recepție, partea de social media... Trebuie să creionezi o viziune prin care toată lumea să se alinieze în spatele tău“, explică CEO-ul Dentalist.

Succesul și contactul cu comunitatea

Drumul spre social media al doctorului Mircea a început în 2020. „Când am început să creez conținut, nu am știut că în culise există atât de multă muncă și pentru mine a fost o noutate. Trebuia să găsesc idei, trebuia să vin cu variante noi de set-up, apoi editare, postare, clipuri scurte și lungi și nu fusesem deloc pregătită pentru asta. În plus, legătura cu comunitatea a fost un lucru pe care mi l-am dorit și mi l-am impus de la început, scopul meu fiind să ajut cât de mulți oameni pot .Și atunci m-am decis să răspund tuturor întrebărilor și comentariilor din social media, ceea ce a însemnat pentru mine o muncă enormă“, explică Alexandra.

Toate acestea au fost posibile pentru că medicul stomatolog este un om plin de energie și de optimism, foarte pasionat de profesia sa.

„Îmi place să spun DA oricărei provocări, pentru că eu cred cu tărie că viața începe acolo unde se termină zona noastră de confort“, conchide Alexandra Mircea.

Gala Capital Femei de Succes

Gala Capital Femei de Succes este un eveniment organizat de revista Capital. Prin intermediul acestuia se dorește recunoașterea activității femeilor din mai multe domenii de activitate din România. Astfel, pe 20 iunie 2024, doamne din domenii precum cultură, sport, antreprenoriat, divertisment au fost premiate pe scena Capital.

Noul număr Top 100 de Femei al revistei Capital poate fi găsit la toate punctele de difuzare ale presei. De asemenea, acesta poate fi achiziționat și pe edituradecarte.ro.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul: Reciclad’or, Catena, Carrefour, Apolodor, Tinmar Energy, Rewire Interior Design, Galeria Romană, One Club, Magnolia, Privileg și Classy Deco.

Parteneri media: www.capital.ro, www.evz.ro, www.infoactual.ro, www.infofinanciar.ro.