Gabriela Prisăcariu s-a răzgândit înainte de nuntă. Dani Oțil va avea o mare surpriză

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil urmează să se căsătorească religios în curând. Cu toate astea, modelul a povestit că a făcut o schimbare majoră și că speră ca prezentatorul să nu se enerveze.

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct”, a spus Gabriela Prisăcariu, în urmă cu câteva luni, la Antena Stars.

Gabriela Prisăcariu s-a răzgândit înainte de nuntă

Soția lui Dani Oțil s-a răzgândit asupra rochiei de mireasă, pe care și-a achiziționat-o din Roma. Gabriela Prisăcariu a ajuns la concluzia că nu îi ajunge doar o rochie și deja a cerut ajutorul unei croitorese. Aceasta a spus că s-ar putea să-i fie foarte cald în rochia cumpărată și că trebuie să aleagă un model diferit.

„Nu, cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Să vă povestesc cu ce îmi ocup eu timpul. Mi-am dat seama, dar să nu mă spuneți, vă rog, că s-ar putea să rămân fără soț. Mi-am dat seama că îmi va fi foarte cald în rochia de nuntă, cea de biserică, deși am susținut sus și tare că eu am doar o rochie, că nu mă schimb, mi-am dat seama că ar fi bine să mă schimb.

Și acum, pe ultima sută de metri, mai e foarte puțin până la nuntă, chiar mi-aș dori să-mi fac o rochie la comandă, adică nu doar să găsesc una și să o cumpăr. Țineți-mi pumnii!”, a transmis Gabriela Prisăcariu pe Instagram.