Cine a fost prima dragoste a lui Dani Oțil. Ea a făcut primul pas: „Am fost sechestrat acolo două zile și două nopți”

Dani Oțil a avut o relație de lungă durată cu Mihaela Rădulescu, dar au decis să meargă la drumuri separate. Apoi, prezentatorul de la Antena 1 a cunoscut-o pe Gabriela Prisăcariu, cu care s-a căsătorit și cu care are un copil, dar puțini știu care a fost prima lui dragoste. În urmă cu ceva vreme, acesta s-a iubit cu Camelia, o femeie care a stat departe de lumina reflectoarelor, și pe care nu a uitat-o nici în ziua de azi.

„M-a pupat cu limba. A fost primul meu sărut cu limba. A fost ceva… M-am întrebat dacă nu cumva-mi iese prin urechi. Da, nu știam ce… Ea a făcut pasul. A stins lumina din Căminul Cultural, în timp ce jucam tenis de masă. Eram la ultima minge. M-a căutat prin întuneric. Știa unde să vină, eram la serviciu. Bine, pe mine dacă mă întrerupi la ultima minge și sunt și în avantaj, poți să-ți iei un pumn în gură. Întâmplător, n-am dat, pentru că s-a stins lumina. A fost un șoc pentru mine. S-a înfiripat ceva”, a povestit Dani Oțil, în podcastul lui Horia Brenciu.

De ce s-a despărțit Dani Oțil de prima lui iubire

Dani Oțil a povestit că bunica și mama lui au reușit să îl despartă de Camelia pentru că nu o considerau potrivită pentru el.

„Bunica, pentru a opri această idilă, i-a spus o poveste mamei mele. Nu știm cum a ajuns la mama. Mama a luat povestea și a spus-o mamei lui Răzvan. Dar a fost pentru prima dată când am simțit că mă respectă. Ideea este că au venit ăștia doi (Robi și Răzvan – n.r.) și m-au scos la un Pepsi. Pentru prima dată în istorie, au plătit ei. Și s-au pus ei așa și au zis: „Zi! Cum a fost?”.

Povestea s-a întors și a trebuit să o verific acasă. Deci, eu am fost sechestrat de surorile respective, că tipa avea și o soră, și m-au dus la un sălaș. Am fost sechestrat acolo două zile și două nopți, legat în lanțuri și abuzat sexual de cele două surori. Vă dați seama? Să contrazic această poveste… sau să devin regele unui grup? Am devenit regele unui grup”, a mai spus Dani Oțil.

După despărțirea de Dani Oțil, Camelia s-a mutat în America, unde ar lucra ca stripteuză profesionistă. Prezentatorul a recunoscut că a mai vorbit cu ea până a cerut-o de soție pe Gabriela Prisăcariu.

„O salut și acum. Este stripteuză profesionistă undeva în America. Nu pot să spun orașul. Camelia o cheamă, știe ea. Mi-a scris, că am zis de două ori la televizor de ea. (…) Noi ne-am scris la un moment dat, înainte să mă căsătoresc. Am descoperit din poze că se ocupă cu asta. O face la nivel profesionist”, a conchis prezentatorul de la Antena 1.