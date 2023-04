Dani Oțil, amintiri din perioada când era burlac. Cum a fost abordat de o vecină de bloc și ce s-a întâmplat apoi

Dani Oțil este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV. În cadrul emisiunilor sale și nu numai, a împărtășit numeroase evenimente din viața sa, indiferent dacă acestea erau plăcute sau nu. De fiecare dată, și-a amuzat fanii cu povești neașteptate, dar de data aceasta a surprins pe mulți prin dezvăluirile sale despre modul în care a fost abordat de vecina sa de bloc.

Dani Oțil, amintiri din perioada când era burlac

Într-un moment de sinceritate, Dani Oțil a dezvăluit că în perioada când locuia în garsoniera sa și era burlac, a fost abordat de o vecină din bloc. Chiar dacă ea nu i-a dat niciun semn că ar fi interesat de el, cei doi se întâlneau zilnic în lift, la același interval orar. În ciuda acestei coincidențe, nu au schimbat niciun cuvânt.

Mai mult, acesta a aflat mult mai târziu că vecina sa îi lăsa mereu bilețele în cutia poștală. Din păcate, el nu își verifica corespondența, iar când a găsit bilețelele, aceasta se mutase deja din bloc. Cu umorul său caracteristic, prezentatorul TV a povestit întâmplarea în fața publicului său, amuzându-i cu detalii inedite.

„Voiam să vă întreb când ați primit ultima oară un bilețel scris de mână, dacă vă aduceți aminte.Unii au fani, alții obsedați în bloc. O să încep eu că poate nu aveți curaj. Stăteam la garsoniera, acum zece ani și mi-a scris să vecina de la alt etaj, cu care mă vedeam în fiecare zi la fix aceeași oră în lift, dar niciodată nu am comunicat, pentru că era timidă.

Mi-a scris un bilețel frumos și a terminat cu un soare care zâmbea. Băi, ce ciudată și îmi cer scuze acum, poate vecina mea de atunci e măritată, are copii, poate are nepoți. Vecina timida am trecut-o în telefon. N-am sunat-o niciodată, pentru că eu am primit, eu nu mă uitam în poștă pentru că îmi scria doar banca și mă durea fix în poștă de bancă. Și am găsit biletul la 6 luni după. Mi-era rușine să zic, că era datat pe vremuri”, a povestit prezentatorul TV, potrivit viva.ro.