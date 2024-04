Firea trasează sarcini candidatului PSD-PNL la Primăria Generală. Misiunea doctorului Cîrstoiu

De pe margine, poziție pe care nu și-a dorit-o, Gabriela Firea, șefa PSD București, îi trasează sarcini medicului Cătălin Cîrstoiu. Candidatul PSD-PNL la alegerile pentru Primăria Generală trebuie să câștige alegerile.

Misiunea medicului Cătălin Cîrstoiu este să cîștige alegerile din 9 iunie, în fața lui Nicușor Dan. Aceeași sarcină i-o trasează șefa PSD București și liberalului George Tușă care candidează la Sectorul 1.

Deși a insistat foarte mult, Marcel Ciolacu a refuzat să o desemneze pe Firea candidat pentru Primăria Generală. Iar acest lucru a făcut-o să verse lacrimi de tristețe. Mai mult, o vreme a și refuzat să pronunțe numele candidatului selectat în locul ei, Cătălin Cîrstoiu.

Aceasta cu toate că a fost desemnată să se ocupe direct de promovarea candidaturii și organizarea campaniei electorale.

Gabriela Firea i-a trasat aceleași sarcini, de a câștiga alegerile, și candidatului PNL la Primăria Sector 1. Ea i-a atras atenția lui George Tuță că a locuit și și-a crescut fiul în acest sector. Iar acum nu-i place cum se prezintă, în administrația lui Clotilde Armand. Pe de altă parte a remarcat și unitatea echipei social-democrate condusă de Florin Manole.

„Sunt foarte atașată de acest sector, am locuit multă vreme aici, mi-am crescut băiatul cel mare în Sectorul 1 și am muncit mulți ani tot în aceasta zonă. Am văzut cum s-au transformat cartierele și la ce dezastru am ajuns în ultimii patru ani”, a mai spus Gabriela Firea.