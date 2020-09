Menționăm că Nicușor Dan este candidat la Primăria Capitalei, iar Cristian Zărescu este consilierul primarului PSD al sectorului 4.

În înregistrarea amintită, cei doi discută despre acțiunea primăriei de demolare a unei construcții deținute de un om de afaceri în Sectorul 4.

Candidatul PSD pentru Primăria București și-a întrebat contracandidatul susținut de USR PLUS și PNL ”Câți bani ați luat de la interlopul Mitrache, zis Câine”, ca să îl apere, deși ”toate documentele și deciziile în instanță arătau că a comis o ilegalitate”.

„Ușor, ușor, ies la lumină secrete rușinoase!”

„Oamenii merita sa stie adevarul! Usor, usor, ies la lumina secrete rusinoase. Au trecut 8 ore vinovate de la publicarea in presa a inregistrarii unei convorbiri telefonice in care candidatul “Dreptei Aproape Unite” face trafic de influenta si santaj la o primarie de sector, in favoarea unui controversat om de afaceri – considerat chiar interlop -, din cauza implicarii sale in activitati cu droguri, trafic de persoane etc, si care a construit ilegal cladiri (restaurant si casa) in Parcul Tineretului, pe domeniul public.

De atunci, dinspre candidatul respectiv si partidele care il sustin se aude doar… o tacere asurzitoare! Nicio vorba despre acest caz extrem de grav care cu siguranta va avea urmari penale. O eschivare ridicola si trimiterea la alte subiecte care nu au legatura cu speta!

Domnule candidat, raspundeti concret! Cati bani ati luat de la interlopul Mitrache zis Caine, ca sa-l aparati, desi toate documentele si deciziile in instanta aratau ca a comis o ilegalitate?

In afara de campanie murdara la adresa mea, fara niciun corespondent in realitate, mai stiti si altceva sa faceti? Aveti vreun proiect concret si realizabil pentru Bucuresti? Oamenii nu pot fi mintiti la nesfarsit!

