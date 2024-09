Social Chiar aproape de Tenerife se află o bijuterie neșlefuită. Micuța insulă spaniolă cu potențial fantastic







În timp ce protestele împotriva turismului în masă fac ravagii pe insulele vecine, El Hierro, cea mai sălbatică și mai vestică dintre Insulele Canare, a ales în liniște să facă lucrurile foarte diferit.

Acest material este un reportaj redactat de către Sarah Gilbert, jurnalist BBC specializat pe domeniul turismului.

Făcusem o drumeție de doar două ore. Dar deja trecusem printr-o pădure de basm cu lauri străvechi, cu trunchiuri învelite în mușchi catifelat și ramuri acoperite cu licheni. Mergeam pe poteci flancate de ferigi luxuriante și ajunsesem pe pantele de cenușă neagră ale unei căldări vulcanice.

Acum, în fața mea se afla încă o scenă de o frumusețe naturală uluitoare. Vastul amfiteatru El Golfo, ale cărui stânci amenințătoare se înălțau deasupra unei câmpii fertile și a unei coaste stâncoase lovite de valuri turcoaz cu vârfuri albe. A fost unul dintre cele mai sălbatice și mai frumoase locuri pe care le-am văzut vreodată.

Micuța insulă spaniolă cu potențial fantastic

Mă aflam în El Hierro, o formațiune stâncoasă în formă de inimă de pe coasta de vest a Africii. Care este cea mai tânără, cea mai vestică și a doua cea mai mică dintre Insulele Canare. Insula a ieșit din Oceanul Atlantic în urmă cu aproximativ 1,2 milioane de ani. În urma mileniilor de erupții vulcanice submarine violente, creând un peisaj sălbatic cu văi fertile care se transformă în păduri veșnic verzi. Există stânci înalte până la cer, conuri vulcanice și terenuri accidentate asemănătoare Lunii.

Dar ceea ce este deosebit la această mică insulă este faptul că, într-un an în care au avut loc proteste împotriva turismului în masă pe insulele învecinate și în alte regiuni ale Spaniei, El Hierro a ales să facă lucrurile foarte diferit.

Populația insulei El Hierro se învârte în jurul a doar 11 000 de locuitori. Iar topografia sa nu se pretează la stațiuni sau zgârie-nori întinși. În plus, insula nu are zboruri directe din afara arhipelagului. Ceea ce înseamnă că primește doar o mână de vizitatori în comparație cu vecinii săi. Aproximativ 20 300 de vizitatori în 2023, în timp ce Tenerife, cea mai mare insulă din Canare, a primit peste 6,57 milioane.

Ce oferă această comoară

În timpul vizitei mele, am urcat și am coborât în zigzag pe poteci de piatră vulcanică care provoacă amețeli. Și am străbătut păduri de pini din Canare, câmpuri de maci roșu aprins și parcele de ananas. Am alunecat pe lavă neagră presărată cu plante suculente de un verde viu. Și am înotat într-o piscină naturală din stâncă de un albastru luminos, toate acestea fără să văd aproape niciun suflet.

Obiectivul insulei El Hierro a fost întotdeauna creșterea treptată a numărului de vizitatori. Din 1997, această insulă avangardistă s-a angajat într-un plan amplu de dezvoltare durabilă. Care include crearea de muzee și centre pentru vizitatori (în prezent există șapte) care promovează cultura și tradițiile sale, concentrarea pe activități cu impact limitat asupra mediului și îmbunătățirea infrastructurii insulei. Se păstrează astfel în același timp natura (primul drum asfaltat a apărut abia în 1962 și este cunoscut faptul că există un singur semafor).

„Dorim să creștem turismul și să continuăm să îmbunătățim nivelul de trai al insulei. Dar nu în detrimentul calității vieții locuitorilor sau al resurselor naturale ale insulei”, a declarat Davinia Suárez Armas, directorul insulei pentru turism și transport. „Preferăm să ne păstrăm cultura și să împărtășim modul nostru de viață liniștit cu vizitatorii”, citează BBC.