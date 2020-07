Într-o postare recentă, Gabriela Cristea apare fără urmă de machiaj.

„Am deschis ochii, dar nu reușesc să mă ridic din pat. Am o zi cu treabă multă, dar cu chef de leneveală. Cum facem?”, a scris Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea: „Până la ora 4 am stat….”

De când au devenit părinți, viața cuplului s-a schimbat radical. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe absolut minunate. Prima fetiţă, Bella Victoria Margot Clonda, s-a născut pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere.

Cea de-a doua fetiță a cuplului s-a născut în primăvara anului trecut și a primit numele Thea Iris Selena. Mezinei îi cresc acum dințișorii și are dureri mari.

Gabriela Cristea le-a mărturisit fanilor că a stat până în zorii zilei cu Iris pentru a o calma, scrie Cancan.

Prezentatoarea TV și-a ținut fetița în brațe și a alintat-o.

„Pana la 04:00 am stat cu Iris in brate care a avut nevoie de alint pentru ca ii dau 4 masele odata. La 05:30 Victoria a fost in picioare cu chef de alergat si joaca, eu chioara de somn. Eu cu gandul la somn, ea cu chef de viata. Mi-am facut cu dus fierbinte si am coborat la micul dejun sa capat energie pentru o zi plina de activitati. Copiii castiga totdeauna!🤪”, a scris Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea revine pe micile ecrane cel mai probabil din toamnă.

„Deocamdată nimeni nu poate să îți facă o ofertă concretă acum, abia au început discuțiile, pentru că încă nu se știe sub ce formă se vor relua proiectele. Eu îmi doresc un proiect mare, cu persoane care să stea în sală, cu public, și e destul de complicat.

Oamenii sunt dispuși să lucreze cu mine, am primit invitații la discuții, dar asta nu înseamnă că se concretizează ceva și oricum dacă îți spune cineva că se concretizează ceva, nu e realist.

Sunt puține proiecte care merg în momentul ăsta. Legat de revenire, cred că în septembrie. În ceea ce privește dorul, da, îmi este dor să muncesc, îmi este dor să fac și altceva în afară să mă ocup de casă și de grădinărit și trebuie să recunosc că îmi doresc ca, o dată la câteva zile, să ies și să mai fac și altceva decât să stau în casă”.