Trupul fotbalistului Gabriel Zahiu zace de două luni într-un congelator

Gabriel Zahiu, fost fotbalist la Steaua, a murit în noiembrie 2023, iar trupul său zace de două luni într-un congelator în Suedia. Gabriel Zahiu, fost fundaș central la Steaua, a murit la trei zile după ce a împlinit 67 de ani. După au aflat că a murit, rudele încearcă să-i aducă trupul neînsuflețit în țară.

Gabi Zahiu locuia în Suedia, la Helsingborg. Acolo și-a încheiat cariera de fotbalist și s-a stabilit, venind rar prin Buzău. Din noiembrie, un nepot care stă în Anglia și o nepoată care stă la Buzău, copiii surorii lui, încearcă să-i aducă trupul în țară. Iar de atunci trupul lui Gabriel Zahiu stă la o morgă în Suedia, Procedura de repatriere e una complicată pentru că Zahiu ar fi renunțat între timp la cetățenia română.

Gabriel Zahiu, fost fotbalist la Steaua. Sursa foto: Facebook

„Am avut ceva suspiciuni în noiembrie. N-a mai dat niciun telefon, nici nu putea fi apelat. Tot speram că e plecat prin Spania sau pe undeva unde nu are semnal. Bănuielile că s-a întâmplat ceva rău au crescut pe 17 noiembrie, de ziua lui. Nu s-a întâmplat niciodată să nu răspundă la telefonul nostru sau să nu sune el înapoi. Din păcate noi, rudele lui, am avut probleme personale mari. N-am putut să plecăm în Suedia după el. Apoi au venit Crăciunul și Anul nou și nu am primit niciun semn. Fratele meu a trimis atunci pe cineva la apartamentul lui din Helsingborg. Vecinii au spus că nu l-au văzut de mult timp, «Probabil e plecat în România»”, au spus rudele.

Cum au aflat rudele că e mort

Fratele fostului fotbalist de la Steaua, disperat că nu dă de Gabriel Zahiu, a verificat lista cu persoanele decedate din Suedia. Aşa a aflat că a murit şi că stă de două luni la morgă.

„Confirmarea oficială a venit zilele trecute după ce fratele meu s-a gândit să-l caute pe lista persoanelor decedate. Acolo e un site unde se anunță toate persoanele decedate. Fratele meu i-a găsit numele pe listă”, a spus nepoata lui Gabriel Zahiu, potrivit buzoienii.ro.

Fost fundaș central, Gabriel Zahiu s-a născut pe 17 noiembrie 1956, la Buzău. Și-a început cariera în sezonul 1973-1974 la Gloria Buzău. În 1975 a ajuns la Steaua și a debutat în Divizia A pe 17 august 1975. La „militari” a jucat până la finalul sezonului 1980-1981, alături de nume precum Marcel Răducanu, Liță Dumitru sau Anghel Iordănescu.

Gabriel Zahiu, în centru imaginii. Sursa foto: facebook

Gabriel Zahiu a câștigat două titluri și două Cupe

Din sezonul 1981-1982 s-a întors la Gloria Buzău și a mai jucat acolo până în 1987. Ulterior, a fugit din țară înainte de Revoluție, stabilindu-se în Suedia. În total, are 135 de meciuri și 32 de goluri în prima divizie a fotbalului românesc.

În fotbalul românesc mai există un Gabriel Zahiu. Ca fotbalist, a jucat ca atacant și a evoluat în cea mai mare parte a carierei la Farul (1977-1993 în aproape 300 de meciuri). Născut în 1960 acesta a fost ulterior antrenor la echipe precum Farul sau Pandurii. Acum e stabilit la Motru și e prezent în dese rânduri la meciurile din Superligă ale Farului.