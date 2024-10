EVZ Special Gabriel Stoian, Profeco Agriculture, la Masa Rotundă Capital: „Copiii noștri cunosc prea puțin despre ce ȋnseamnă hrană”







De la data de 1 ianuarie 2025, raportarea ESG (Environmental, Social, Governance) va fi obligatorie. Drept urmare, o abordare corectă în ceea ce privește raportările referitoare la performanța non-financiară va fi una esențială de la începutul anului viitor. Pentru a afla părerea unor nume importante din mediul de afaceri autohton, redacțiile Capital și Infofinanciar au organizat miercuri, 16 octombrie, un eveniment intitulat „Sustenabilitate. De la producător la consumator”.

La această masă rotundă a participat și Gabriel Stoian, fondatorul companiei Profeco Agriculture. Omul de afaceri este absolvent al unui program de masterat din cadrul Universității Politehnice din București numit „Managementul mediului și dezvoltare durabilă”. După terminarea studiilor, Gabriel Stoian spune că a dorit să practice o meserie în acest domeniu, însă nu s-a putut. „Este foarte importantă vocea care vorbește despre un subiect, dar și câte voci abordează problematica respectivă”, spune antreprenorul.

Gabriel Stoian, Profeco Agriculture, despre sustenabilitate

„Acum opt ani de zile, am adus un fertilizant organic în România. Am fost atât de mândru de acest lucru, încât am mers la fermieri și l-am oferit. A ajuns să fie folosit și a dat rezultate foarte bune. Însă, am aflat apoi că nu există o legislație în România pentru produsele organice. Practic, aveam un produs certificat pentru agricultura ecologică, însă nu aveam și o legislație corespunzătoare”, povestește fondatorul Profeco Agriculture.

După aceea, Gabriel Stoian s-a adresat mai multor instituții ale statului pentru a ȋndrepta situația. Până când a ajuns la Ministerul Agriculturii, unde produsele sale au fost recunoscute ca fiind unele foarte bune pentru agricultura românească. „După care, legislația s-a schimbat și am ajuns în zilele noastre. Uite cum vorbim despre sustenabilitate și despre dezvoltare durabilă. Acești termeni, să nu uităm, se referă la viața pe Pământ, sunt termeni care, în primul și în primul rând, sună bine, au rezonanță, atrag atenția”, spune omul de afaceri.

Gabriel Stoian a vorbit și despre costurile produselor ecologice: ,,Există acest mit că produsele organice sunt mai scumpe. Să știți că ȋn domeniul agri există soluții astfel ȋncât prețul să nu crească, să fie mai mare, ba chiar să fie mai jos. Asta prin ȋnlocuirea unor substanțe chimice”.

Tinerii și inițiativa

Și când vine vorba despre practică, Gabriel Stoian spune că, din observațiile sale, fermierii tineri sunt mai deschiși la modele de business bazate pe metode sustenabile. Însă, ceea ce este cel mai important, în opinia sa, este că toți fermierii din România fac pași în această direcție, într-o măsură sau alta. Bineȋnțeles, cu limite: „Să nu uităm că, dacă riscul cel mai mare este acela de a-ți pierde ferma, sustenabilitatea nu mai este prioritatea ta”, subliniază fondatorul Profeco Agriculture.

Profeco Agriculture este o companie lansată în urma cu doi ani. Afacerea s-a specializat în ceea ce înseamnă importul și distribuția de îngrășăminte și fertilizanți organici, dar și pe servicii de consultanță. Compania are deja clienți în randul fermierilor din județele Buzău, Vrancea, Constanța, Ialomița, Călărași, Dolj, Olt, Mehedinți, Timiș și în Transilvania.

,,Fermierii sunt cei care ne hrănesc pe noi toți. Fără ei, niciunul de aici nu ar putea merge mai departe. Și ei, ȋn acest moment, au nevoie de noi. Se vorbește mai puțin de aportul lor, copiii noștri cunosc prea puțin despre ce ȋnseamnă hrană. Când supermarketurile erau goale, ne bazam pe ai noștri. Oamenii ăștia trebuie să primească mai mult respect”, a fost concluzia lui Gabriel Stoian.

„Sustenabilitate. De la producător la consumator”

Agenda evenimentului Masă rotundă „Sustenabilitate. De la producător la consumator”, organizat de Capital și Infofinanciar, a urmărit tocmai drumul unor afaceri spre o economie circulară. Căci, companiilor din România le revine acum responsabilitatea de a seta obiectivele de sustenabilitate pe toate palierele de activitate. De asemenea, de la data de 1 ianuarie 2025, raportarea ESG (Environmental, Social, Governance) devine obligatorie.

În plus, consumatorii români se arată tot mai interesați de ceea ce înseamnă sustenabilitate. Însă, pentru ei, conceptul nu este unul înțeles pe deplin încă. De aceea, Masa rotundă „Sustenabilitate. De la producător la consumator” este unul dintre evenimentele Capital și Infofinanciar care sunt organizat tocmai cu scopul de explica ceea ce se întâmplă acum și ceea ce ne așteaptă în perioada următoare.

Evenimentul este organizat cu sprijinul: Philip Morris România, Reciclad’OR, Romgaz, Comtim, Case Sustenabile și Rewire Interior Design. Partenerii media ai evenimentului sunt Evenimentul Zilei și InfoActual.