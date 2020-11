Gabriel Rădulescu, deputat PMP de Bucureşti, a informat luni Biroul permanent al Camerei Deputaţilor că în data de 10 noiembrie a fost validat în funcţia de consilier local în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, ca urmare, conform legii, demisionează din Parlament, optând pentru funcţia de consilier local.

Plenul Camerei Deputaţilor urmează să ia act de această demisie şi să vacanteze funcţia de deputat a lui Rădulescu.

Trebuie spus că el a fost validat parlamentar Camera Deputaţilor a validat, cu doar câteva luni în urmă, mai precis din septembrie, pe locul rămas vacant în urma demisiei lui Valeriu Steriu, numit în Comitetul de reglementare al ANRE.

Se validează mandatul de deputat al domnului Gabriel Rădulescu, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în circumscripţia electorală 42 Bucureşti pe lista PMP, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Valeriu Steriu”, se precizează în hotărârea adoptată cu 275 de voturi ‘pentru’.

Deputat pe ultima sută de metri

Camera Deputaţilor a luat act, de demisia deputatului PSD Valeriu Steriu începând cu data de 30 august. Steriu a fost numit de Parlament, pe 24 iunie, în funcţia de membru în Comitetul de reglementare al ANRE, în locul său venind Gabriel Rădulescu.

În urma alegerilor locale desfășurate în septembrie 2020, PMP a obținut cinci locuri de consilieri. Aleșii locali al Mișcării Populare care s-au retras din CGMB sunt Traian Băsescu, Constantin Ioana, Mihail Neamțu și Moise Sebastian, în locul acestora fiind propuși următorii pe listă. Acesta este cazul lui gabriel Rădulescu, venit si la CGMB din postura de „rezervă”.

Pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, PSD a obţinut 32,38% din voturi, Alianţa USR-PLUS are 26,98%, PNL are 19,31%, PMP are 2,93%, iar Alianţa Pro Bucureşti 2020 are 1,72%. În CGMB, PSD are 21 de mandate de consilier general – 38,18%, Alianţa USR-PLUS are 17 mandate – 30,91%, PNL are 12 mandate – 21,82%, iar PMP are 5 mandate – 9,09%.

Iată cei cinci consilieri ai PMP din cadrul CGMB:

1. Ionescu Andrei Gheorghe

2. Florescu Adrian Constantin

3. Rădulescu Gabriel

4. Podar Marian Vasile

5. Marian Cătălin Militaru