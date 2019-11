Mesajul a fost transmis după ce a revenit cu scandal în funcția de vicepreședinte PSD printr-un protocol despre care liderii partidului nu au știut.

Oprea spune că nu crede în noțiunea de „stat paralel”. Gabriela Firea, Mihai Fifor și Șerban Valeca au declarat public că felul în care a ajuns Oprea vicepreședinte PSD, fără să treacă prin alegeri interne, nu este în regula. De asemenea, Lia Olguța Vasilescu a fost duminică seara, la sediul PSD, unde a fost prezent Gabriel Oprea, unul dintre cei mai vehemenți social-democrați împotriva prezenței fostului UNPR-ist.

„Se discuta in aceste zile despre revenirea mea in PSD si de aceea simt nevoia sa amintesc opiniei publice cateva elemente care tin de parcursul meu politic.

Am intrat in PSD in anul 2004, am fost presedintele organizatiei de Ilfov, pe care am dus-o dintre cele din urma, intre cele fruntase, in randul organizatiilor partidului, ca performanta politica.

Am fost vicepresedinte si am coordonat departamentul de aparare, am fost ales deputat si numit ministru al administratiei, apoi al afacerilor interne, din partea PSD.

In 2009 am plecat din partid, dar nu din dorinta proprie, ci pentru ca am avut o viziune diferita fata de conducerea de la acea vreme in privinta numirii sefului DIPI, in primul meu mandat la ministerul de interne. Eu l-am numit in acea functie pe Virgil Ardelean, pentru ca l-am considerat un profesionist capabil sa conduca structura, iar presedintele partidului a avut un alt punct de vedere. Mi s-a retras, pentru acest motiv, sprijinul politic si am demisionat din toate functiile.

Am creat de la zero un partid de centru-stanga, UNPR, am ramas in aceeasi curte cu PSD, am sustinut in Parlament si am format ulterior un guvern performant alaturi de Partidul Social Democrat si nu am tradat niciodata.

Nu apartin “statului paralel” si nici nu cred in aceasta notiune. Dimpotriva, as spune: mi s-au facut dosare politice tocmai pentru ca nu am tradat partenerul de guvernare – PSD. Daca cineva a incalcat legea, sa raspunda! Eu nu am incalcat legea si resping ferm orice acuzatie nefondata si orice eticheta nemeritata.

Am sprijinit Partidul Social Democrat pana la capat si pentru acest sprijin am fost pus inclusiv in situatia sa demisionez din functia in care am fost ales, aceea de senator.

Eu am infiintat Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, care reuneste militarii si politistii in rezerva si in activitate, dupa ce, de-al lungul timpului, am actionat permanent in sprijinul acestora, atat ca ministru al apararii nationale cat si ca ministru al afacerilor interne si vicepremier pentru securitate nationala.

Apararea, ordinea publica si siguranta nationala reprezinta un domeniu care are nevoie de sustinere si asta imi doresc si imi propun sa fac in continuare. Este domeniul din care provin, in care m-am format inca din copilarie, fiind fiu de ofiter al armatei romane.

Potrivit Protocolului pe care l-am incheiat, PSD va continua să apere, împreună cu Uniunea Militarilor si Polițiștilor “Mihai Viteazul” demnitatea și drepturile militarilor si polițiștilor, activi și rezerviști, din toate instituțiile din domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională.

Apartenenta mea la Partidul Social Democrat este una fireasca. Am fost invitat sa revin in PSD, iar dorinta mea este sa sprijin militarii si politistii, din orice perspectiva.

Nu am venit la ciolan, am venit la greu, sa ajut si cred ca trebuie sa fim uniti pentru a fi puternici, sa construim, sa intarim, sa strangem randurile, nu sa distrugem.

Cred ca Partidul Social Democrat are nevoie acum de unitate, are nevoie sa-si adune fortele si sa se pregateasca temeinic pentru a castiga alegerile importante de anul viitor. Pentru aceasta, cei din PSD au nevoie sa inteleaga cu adevarat ce i s-a intamplat partidului in ultimii ani si sa puna capat dezbinarii”, a scris Gabriel Oprea pe Facebook.

