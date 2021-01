Afaceristul Gabi Bădălău s-a întâlnit joi cu Claudia Pătrășcanu chiar în sala de judecată.

Cei doi vor să divorțeze, dar bineînțeles, acest proces nu este atât de ușor precum pare.

Se pare că procesul va mai dura ceva vreme, întrucât magistrații au decis să amâne din nou decizia finală.

Chiar afaceristul a povestit ce s-a întâmplat în sala de judecată joi.

Gabi Bădălău a declarat la ieșirea din Judecătoria Sectorului 6 al Capitalei, că decizia se amână. El a mai menționat că doar Claudia a avut martori la proces.

Unul dintre cele mai importante obiective urmărite de ambii soți este custodia copiilor lor.

„S-a amânat. Doar din partea ei au fost martori”, a afirmat Gabi Bădălău la plecare.

Printre rânduri, el a mai menționat că în weekend va fi prezent la ziua de naștere a fiului cel mic. Este vorba de Nicholas Mihail care împlinește vârsta de patru ani, duminică.

Reamintim că Gabriel Alexandru, celălalt băiat pe care Gabi Bădălău îl are cu Claudia Pătrășcanu, are șase ani, scrie Cancan.

Claudia i-a cerut să facă un test antidrog

Gabi Bădălău a fost nevoit să se testeze pentru consumul de droguri la insistențele soție sale. Deși instanța a respins cererea acesteia pentru testare, afaceristul tot s-a testat pentru a demonstra că nu este adevărat ce s-a spus despre el.

Nu s-a testat doar o dată, ci de două ori, întrucât instanța nu recunoștea rezultatele obținute la o clinică privată. Așadar el s-a testat și la Institutul Național „Mina Minovici”.

„Probe de sânge și urină. Mi-au ieșit rezultatele de la clinica privată. Le am la mine. De aici nu știu să spun.

Mi-au lăsat un număr de telefon și mi-au zis să sun în câteva zile. Nu-mi spuneți ce a zis doamna Pătrășcanu, pentru că nu mă interesează. Altceva.

Soția mea a cerut acest test în instanță. Instanța l-a respins, după care a făcut acuzații publice cum că eu m-aș ocupa cu așa ceva.

Având în vedere că sunt transparent și nu ascund nimic, am făcut testul ăsta pentru mine, pentru familia mea și pentru copiii mei. Neavând nimic de ascuns am venit și mi-am făcut testul la o clinică privată, cât și la INML, cel mai complex test toxicologic

„Niciun institut medical din România nu are acest test. Am făcut cel mai complex test: urină, salivă și sânge. Am întrebat medicul de gardă de la INML și mi-a zis că este cel mai complex test pe care l-am făcut”.