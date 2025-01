Monden Gabi Bădălău, șantajat de cel căruia i-a dat mașina. „Are niște video compromițătoare...”







Gabi Bădălău pare să trăiască o adevărată epopee legat de mașina pe care ar fi vândut-o unui ”prieten”, care nu i-ar fi achitat-o niciodată. Omul de afaceri spune că acum e șantajat pentru a primi mașina înapoi.

Gabi Bădălău, din rău, în mai rău

Omul de afaceri susține că acum este șantajat ca să își primească mașina pe care o plătește înapoi. ”În legătură cu acel escroc căruia i-am dat mașina acum 6-7 luni... Și până în ziua de astăzi a ”uitat” să-mi achite mașina. Acum, mai nou, mă șantajează, îmi spune că dacă îi dau o anumită sumă de bani îmi dă mașina înapoi. Altfel o să publice el niște video cu mine, cică compromițătoare. L-am rugat frumos să dea acele video cu care mă șantajează, dar să îmi dea mașina înapoi.

Menționez că în tot acest timp eu am plătit ratele de leasing, casco și asigurare. Ultima discuție cu el mi-a spus că îi pare rău și că îmi dă mașina înapoi. De 5 zile iar nu răspunde. În această perioadă am primit foarte multe mesaje de la persoane care au fost păcălite de acest personaj. Urmează să mă duc iar la poliție să fac plângere pentru șantaj. Am aflat de acest escroc... că are mai multe plângeri penale în acest sens. Mașina mea este lăsată de acest escroc drept garanție unor interlopi de la Bârlad. Sper și am încredere în instituțiile statului să facă dreptate și să-mi recuperez mașina”, a scris acesta pe Instastory.

Din noiembrie a rămas fără mașină

Situația, potrivit lui Gabi Bădălău, durează de câteva luni, de când a decis să îi vândă mașina acestui personaj. Deși omul de afaceri spune că a fost la poliție, încă din noiembrie, lucrurile nu s-au schimbat în bine nici până acum. Cert este că Bădălău Junior vrea acum doar să își recupereze bunul furat.