Monden Gabi Bădălău a ajuns la poliție din cauza unei mașini. Ce s-a întâmplat cu bolidul de lux al omului de afaceri







Gabi Bădălău a ajuns să apeleze la autorități după ce a decis să își vândă mașina unui presupus prieten. Acesta din urmă nu i-ar fi dat banii, dar nici nu i-a returnat bolidul.

Gabi Bădălău, și țepuit și cu rate la leasing

Omul de afaceri nu trăiește tocmai cea mai norocoasă perioadă din viață. Acesta ar fi decis să își vândă mașina unui ”prieten” care nu i-a dat banii pe ea. Cert este că Bădălău s-a plâns poliției, care, potrivit spuselor lui nu a luat nicio măsură.

”În urma cu vreo 6 luni, i-am dat mașina unui ”prieten” spunându-mi că vrea să o cumpere. Acesta urmând să îmi facă plata pe mașină prin bancă. Nici până în ziua de azi nu mi-am primit banii. Mașina ulterior fiind lăsată altcuiva de către acel ”prieten” cu titlul de garanție.

Tot mă minte acest escroc că mâine, că banii sunt pe drum, că e închis la bancă, etc. Cu un mic deranj aș putea să-mi recuperez mașina. Dar am decis în urmă cu vreo lună să mă duc la poliție, nevrând să pățesc ca alte persoane publice și cu mașina luată și tot eu cu probleme. În aceste 6 luni, eu am plătit la mașina ratele de leasing, ratele la casco, de asigurare. Dezamăgirea mea și strigător la cer ca instituțiile statului n-au făcut absolut nimic de o lună. Dosarul fiind încă la Parchet. Mașina probabil fiind ieșită din țară sau dezmembrată. Ce e de făcut?”, a scris Bădălău pe Instagram.

Pagubă de sute de mii de euro

Desigur că există întrebarea ce înseamnă mai exact ”mic deranj”, nu de alta, dar Becali a fost închis pentru că și-a recuperat singur mașina. Cert este că juniorului i-a ajuns cuțitul la os dacă a decis să scrie acest lucru pe Instagram.

Rămâne de văzut dacă mesajul va avea și efectul scontat și cineva se va ocupa de găsirea bolidului. Nu de alta, dar paguba nu este tocmai una mică, ci de sute de mii de euro.