Gabi Bădălău a vândut vila în care a trăit alături de Claudia Pătrășcanu. A renunțat la toate amintirile

Gabi Bădălău a decis că este momentul să o uite definitiv pe Claudia Pătrășcanu și să își vândă vila luxoasă în care a locuit cu ea și cu cei 2 copii.

Acesta stătea cu artista și cu cei doi micuți la Bolintin-Vale, dar a preferat să o scoată la vânzare pe sume fabuloase.

Vila era trecută în acte cu valoarea de 140.000 de euro, dar afaceristul a cerut pe ea 260.000 de euro. Acesta i-a vândut-o chiar amicului său, un bărbat din localitatea Roata.

Bianca Drăgușanu, apartament de lux în Dubai

Nici fosta lui iubită, Bianca Drăgușanu nu s-a lăsat mai prejos. După ce s-a zvonit că blondina este gravidă cu Gabi Bădălău, aceasta a decis să cumpere un apartament de lux în Dubai. Vedeta își dorește să se mute acolo cu fetița ei și cu mama sa, iar banii nu au fost o problemă. Locuința a costat peste 300.000 de euro.

“M-am enervat foarte tare, la vreo trei zile și de nervi mi-am cumpărat un apartament în Dubai. Bărbații mereu m-au dezamăgit, banii niciodată. Nu vă mai concentrați pe persoane, că persoanele vă dezamăgesc“, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea Teo Show.

Bianca i-a asigurat pe fani că este o femeie independentă și că și-a cumpărat apartamentul de lux din banii ei. Cu toate astea, gurile rele sunt convinse că Bădălău i-a făcut marea surpriză.

“Nu există așa ceva! El (n.r. – Gabi Bădălău) a aflat din ziar și din presă, chiar ieri, când eu am făcut această afirmație. Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum. Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate, vreodată.

Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul“, a mai spus diva potrivit spynews.ro