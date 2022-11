Furtunile, ploile abundente și frigul au pus stăpânire pe mai multe regiuni din Spania. Aeroporturi închise din cauza fenomenului DANA

Fenomenul DANA aduce ploi și furtuni în Valencia, Catalonia, Murcia și Insulele Baleare. În mai multe municipalități din Comunitatea Valenciana, cum ar fi Vila-real, Xàbia, les Alqueries, Pego, Simat de la Valldigna, Forna și Albal, precipitațiile au depășit deja 100 de litri de apă pe metru pătrat după ploile de vineri, potrivit informațiilor transmise de Agenţia de Meteorologie.

Un zbor plecat de pe aeroportul Otopeni, nu au putut ateriza la Valencia

Trei zboruri, două aparținând Transavia, de la Amsterdam și Eidhoven din Olanda, și un zbor Wizzair care a plecat de pe aeroportul Otopeni, nu au putut ateriza la Valencia așa cum era prevăzut.

Trecerea unei depresiuni izolate la niveluri înalte (DANA) dinspre nord spre Marea Mediterană a lăsat astăzi precipitații abundente sau persistente în Comunitatea Valenciană, sudul extrem al Cataloniei, estul regiunii Murcia și jumătatea de vest a Insulelor Baleare, care vor fi local foarte puternice pe coasta Valenciei, potrivit Agenției Meteorologice de Stat (Aemet).

Aemet a plasat Insulele Baleare și Comunitatea Valenciană sub avertizare portocalie pentru ploi și furtuni, iar Aragon, Catalonia și Regiunea Murcia sub avertizare galbenă pentru ploi și, în cazul acestora din urmă, și pentru furtuni; în timp ce Andaluzia va fi sub avertizare galbenă pentru fenomene de coastă.

În Comunitatea Valenciană, în sudul extrem al Cataloniei, în estul regiunii Murcia și în vestul Insulelor Baleare, vor fi averse și furtuni, local foarte puternice pe coasta Valenciei.

Valencia, cea mai afectată de fenomenul DANA

În Valencia, ploaia a provocat probleme, în special la aeroport, unde s-au acumulat 82,5 l/m2 în ultimele 12 ore și unde, în jurul orei zece dimineața, trei zboruri au trebuit să fie redirecționate către aeroportul din Barcelona din cauza ploii torențiale. De asemenea, din cauza ploilor torențiale, cursurile școlare au fost suspendate în Valencia.

Agenția Meteorologică de Stat (Aemet) menține activ nivelul maxim portocaliu de preemergență pe coasta Valenciei și în întreaga provincie Castellón.

Aversele vor continua în aceste regiuni mediteraneene, care s-ar putea extinde până în sudul Andaluziei. Volumul de precipitații ar putea fi mai mare de 50 l/m2 în Ibiza și Formentera, regiunile La Safor (Valencia) și Marina Alta (Alicante), precum și puncte din estul Murciei”, avertizează portalul meteorologic, informează stiridiaspora.ro.