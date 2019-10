A fost meciul cu Chelsea în care fundaşul de la FCSB, Daniel Georgievskia fost ridiculizat de Schurrle în partida cu englezii, din etapa a doua a grupelor UEFA Champions League.

În acea perioadă, FCSB era antrenată de Laurențiu Reghecampf.

„Întotdeauna o să-mi aduc aminte de ziua în care am jucat cu Chelsea, când Andre Schurrle pur şi simplu m-a sfâşiat. L-am lovit pe Schurrle, i-am dat cu mingea în genunchi, dar pur şi simplu m-a lăsat în spate, a alergat şi a înscris. De asemenea, mi-am dat autogol.

A fost cel mai urât meci din cariera mea, am fost și huiduit. Schurrle a reuşit şi două pase de gol, am pierdut cu 4-0 şi am fost huiduiţi. Chiar am plâns în autocar. Am avut lacrimi în ochi, ştiam că tatăl meu o să mă sune şi că asta o să mă dărâme, pentru că el niciodată nu mi-a zis că am jucat bine. Ştiam că se vor trezi (n.red. părinţii), vor vedea meciul şi simţeam că i-am dezamăgit”, a declarat Daniel Georgievski.

După meci, Gigi Becali a ordonat ca australianul să fie scos din echipă. Patronul de la FCSB se afla în închisoare, după condamnările din dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării, în dosarul „Valiza” şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina.

Daniel Georgievski a ajuns la FCSB în iulie 2012, liber de contract, și a plecat în iulie 2014, tot liber. În acea perioadă, australianul a jucat 47 de meciuri oficiale în care a marcat două goluri și și-a trecut în palmares trei trofee: două titluri (2012-2013 și 2013-2014) și o Supercupă a României (2013).

Acum, Georgievski joacă la Western Sydney, din iulie 2019. Fundașul are 22 de selecții pentru naționala Macedoniei, potrivit digisport.ro

