Furat de Facebook

Cum eram pățit și m-au sunt doi amici, nu unul, mi-am dat seama că nu era o glumă. Doar cu vreo lună înainte, Facebook îmi mai dezactivase o dată contul, pe care îl aveam din 2010.

Dar, după ce am apăsat butonul unde poți contesta pedeapsa, mi l-a reactivat. Nu cred că mai e cazul să precizez că de-a lungul timpului rețeaua de socializare a lui Mark Zuckerberg mă mai pedepsise cu blocarea dreptului de a posta sau blocarea contului de la șapte la 30 de zile.

Motivul? Cică nu respectasem înaltele „standarde ale comunității” lor neomarxiste.

De exemplu, la tentativa de dezactivare de acum mai bine de o lună, îmi imputau că pusesm, în urmă cu vreun an, un link de pe evenimenulistoric.ro care conținea poza lui Hitler, gen „Hitler a fost la un pas să câștige Premiul Nobel pentru Pace”.

Am comentat cu unii colegi cu ce ar trebui să ilustrăm articolele despre Hitler și am ajuns la concluzia că dacă am folosi fotografii cu Stalin sau Mao am fi chiar aplaudați, nu pedepsiți, de neomarxistii, progresiștii, corecții politic, promotorii egalității de gen, adepții diversității, că nici numai știi sub câte nume se ascund urmașii celor doi dictatori comuniști, care au omorât milioane de oameni nevinovați.

Dar să revin la subiect.

Am contestat și „dezactivarea” de pe 12 septembrie, care, de data asta, a fost făcută fără a-mi arăta măcar ce postare era socotită că le încalcă mărețele „standarde”.

Răspunsul? Iatăl-l, așa cum îmi apare chiar în dimineața în care scriu, 22 septembrie 2021:

„Analiză solicitată

Dacă vom stabili că postările sau comentariile tale nu au respectat Standardele comunităţii noastre, contul va rămâne dezactivat.

Siguranţa utilizatorilor pe Facebook este în permanenţă o prioritate a noastră. Din acest motiv, nu poţi folosi Facebook cât timp analizăm postările şi comentariile tale.

Află mai multe despre Standardele comunităţii noastre”.

Cum pentru mine proprietatea este sfântă, recunosc dreptul lui Zuckerberg de a mă alunga de pe moșia sa virtuală.

Recunosc și că, aflat pe moșia lui, am înjurat la greu neomarxismul, care pentru el e sfânt.

Însă, avem o problemă, cam mare zic eu.

El mi-a furat datele, ideile, fotografiile, dezvăluirile, adică toată proprietatea mea intelectuală aflată pe contul „catalin pena”.

Nici măcar n-a avut bunul simț să-mi acorde un timp cât de mic pentru a mi-o recupera sau, pur și simplu, s-o șterg.

Ca să nu vă mai plictisesc, mai țin să spun că mă gândesc foarte tare dacă nu se merită să dau Facebook în judecată pentru FURT, cu litere mari.

În numelui dreptului sacru, pentru unii dintre noi, la proprietate.

Și pentru că știu că unii se bucură, mai ales politicienii și sinecuriștii statului despre ale căror porcării am făcut dezvăluiri pe contul „catalin pena”, țin să anunț că voi continua, la fel, pe contul Catalin Fefe Pena. Până Facebook mi-l va dezactiva! Apoi voi face altul ș.a.m.d.

Că tot am amintit despre Mao, reiau o știre transmisă noaptea trecută de Agerpres:

„Ministerul apărării din Lituania a recomandat consumatorilor să evite cumpărarea de telefoane mobile chinezeşti şi a sfătuit populaţia să renunţe la cele pe care le are, după ce un raport guvernamental a constatat că aceste dispozitive au încorporate capabilităţi de cenzură, informează miercuri Reuters.

Telefoanele emblematice vândute în Europa de gigantul chinez producător de smartphone-uri, Xiaomi, au o capacitate încorporată de a detecta şi cenzura termeni precum „Tibetul liber”, „Trăiască Taiwanul independent” sau „mişcare democratică”, conform unui raport”.

Acum, dacă faceți vreo legătură între Facebook și China comunistă, nu e vina mea!

Căci, internaționalismul, propăvăduit cândva de Internaționalele Comuniste, în numele „unirii proletarilor din toate țările”, este astăzi promovat de „progreșiști”, sub numele de globalizare, nu de mine.