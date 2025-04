Politica Funeriu îi cere lui Bolojan explicații despre emisarii lui Ciolacu







Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu, candidat la prezidențiale, a declarat că nu înțelege de ce Marcel Ciolacu vrea să-l trimită pe Dragoş Sprânceană, un personaj fără nicio legătură cu vreo autoritate constituţională, pentru a discuta cu președintele american, Donald Trump.

Candidatul la prezidențiale îi cere preşedintelui interimar Ilie Bolojan să se disocieze public de acţiunea lui Marcel Ciolacu.

Daniel Funeriu se revolă

„Domnul Ciolacu construieşte un stat paralel în varianta 2.0. România are ambasador în Statele Unite. România are ministru de externe. România are preşedinte -interimar, cert, dar perfect constituţional.

Domnule Ciolacu, de ce avea România nevoie de un personaj fără nicio legătură cu vreo autoritate constituţională pentru a „vorbi la Trump”? Domnule Ciolacu, asemeni lui Ponta mergeţi pe logica „ştiu eu un băiat” acolo şi „vorbesc eu unde trebuie”, afirmă Funeriu.

Acesta a declarat că nu așa de conduce o țară, ci ”cu oameni vrednici, profesionişti, perfect formaţi pentru postul diplomatic”. El a declarat că situația se va agrava dacă președintele interimar, Ilie Bolojan, nu va lua măsuri.

Bolojan trebuie să rezolve problema

”O ţară nu se conduce cu „ştiu eu un băiat care rezolvă”. Domnule preşedinte Bolojan, e momentul să vă disociaţi public de acţiunea premierului, altminteri vom cădea din lac în puţ în ochii lumii întregi care, ne place sau nu, ne priveşte cu atenţie”, a mai spus acesta.

Unul dintre emisarii speciali ai României, Dragoş Sprînceană, a explicat ce rol ocupă în relaţia cu SUA. Acesta a declarat că preşedintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina şi că administraţia americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa”, deoarece România are un preşedinte interimar „care nu va mai conta într-o lună şi jumătate”.

Afirmația falsă făcută de Dragoş Sprînceană

”Statele Unite îşi doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron îşi doreşte continuarea acestui război din Ucraina”, a spus el.

Acesta afirmație este falsă. Emmanuel Macron și UE sprijină Ucraina în faţa agresiunii Rusiei şi cer negocieri de pace care să fie echitabile pentru Kiev.