Fulgy s-a făcut de râs într-o filmare postată pe Instagram. Acesta a transmis un mesaj presei chiar din cada plină cu apă.

“Iar în legătură cu părinții mei, căutați-mă pe mine, presa! Nu niște lăutari! Voi vorbiți cu o femeie care cântă cu vocea și unul cu acordeonul despre droguri, despre psihologie, despre stat?! Lăsați-i naibii să cânte acolo, că atâta știu să facă… după ureche! Și gata!

Nu mai atâtea declarații, mie de ce nu îmi luați? Aaa, că sunt cu X, cu Y și vă e frică!”, a spus Fulgy pe o înregistrare realizată în timp ce era în cada plină cu apă.

Nu este prima dată când fiul lor îi face de râs. După ce a ieșit din spital, Fulgy și-a făcut de cap.

„În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri, comentarii. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni”, a spus Fulgy pentru emisiunea Xtra Night Show.

Fiul Clejanilor a recunoscut că a consumat droguri

„Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori cum te ridic, e important cum te ridici. Este vorba despre aproximativ acum un an atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut”, a mai declarat Fulgy.

Continuă atacurile la Alex Velea

Fulgy susține în continuare că Alex Velea și prietenii săi consumă droguri. Mai mult, acesta l-ar fi învățat să se drogheze.

„Eu sunt o persoană în care, dacă tragi o săgeată, mă răneşti şi e posibil să mă dezechilibrez. Toate lucrurile care mi s-au întâmplat în ultima vreme m-au afectat puternic şi nu am mai putut funcţiona la capacitate normală. Am fost atacat din multe părţi.

Cu Alex Velea nu vreau să mai am de-a face, nici el nu cred că mai vrea să aibă de-a face cu mine. Vreau să ne vedem fiecare de treaba lui, dar acolo s-au consumat substanţe interzise, să fie clar. Eu am rămas fără permis, eram cu doi inşi de-ai lui în maşină şi am impresia că ei mi-au făcut manevre.

Fix după ce am plecat de la Velea, mă opreşte Poliţia. Ăia mă roagă: Du-ne şi pe noi acasă. Eu am rămas fără permis, ei nu au păţit nimic. Înregistrările sunt la Poliţie, alea originale cu toate discuţiile din casă, cum s-a întâmplat de la început până la sfârşit. N-o să aveţi niciodată acces la ele, pentru că trăim într-o mafie. România este o mafie”, a declarat fiul Clejanilor pentru Antena Stars.