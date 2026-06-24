Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Au fost consultări la Cotroceni și se așteaptă numele noului premier desemnat. Nimeni nu înțelege însă ce are în cap Nicușor Dan și cum o să facă el guvern minoritar cu acord parlamentar. O struțo-cămilă despre care vorbesc SRS, Liviu Alexa și Robert Turcescu. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro în podcastul HAI LIVE cu Turcescu.

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