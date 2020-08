Condamnat în România, interlopul a fugit ca să scape de închisoare în Iordania. Știind că statul român nu are vreo înțelegere cu statul iordanian prin care să fie predate autorităților române, Boenică stă liniștit în Iordania de mai bine de un deceniu.

Din când în când, interlopul mai trimite mesaje batjocoritoare la adresa Poliției Române.

„Ținel (sic!) DOAMNE sănătos 100 ani, și să iasă la pensie la 70 ani pe acest ORGAN!! Mi a renăscut SPERANȚA că ajung acasă ACUM”, este cel mai recent mesaj postat pe pagina sa de Facebook de Romeo Ursu.

„Autoritati Romane, am ridicat rangul de interlop la loc de CINSTE, pe cind voi prin incompetenta voastra, prin tradarile voastre de neam si tara ati demonstrat de 30 ani unde ati dus tara si natiunea Romana!”, a mai scris interlopul.

Cu tupeu greu de definit, Boenică a intrat în direct la o televiziune din România și a spus că autoritățile române nu au ce să îi facă: „Au incercat cu mult timp in urma, dar nu au nicio sansa. Sunt rezident, am tot ce necesita ca un personaj ca mine sa se integreze in societatea lor, asa ca sunt bine venit in societatea asta. Au incercat de trei ori sa ma ridice, dupa ce unii din sefii din Politia Romana spuneau pe post ca in trei saptamani ma aduc acasa. Dar asta este, nu au avut ce face pe aici. Sunt binevenit in tara asta si cu asta basta”.

Romeo Ursu a fost acuzat în 2018 că ar fi furat mai multe terenuri din Capitală, pe care ulterior le-a comercializat. A fost dat in urmărire internațională, iar Ministerul Justiției a cerut extrădarea lui.

Poliția Română susține că a fost dat în urmărire națională după ce „la data de 23.05.2013, Tribunalul București, Secția l Penală a emis mandatul de arestare preventivă numărul 153, pe o perioadă de 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 din Legea 39/2003, (Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi – n.n.).

La data de 15.04.2015 Tribunalul Constanta a emis M.E.P.I. nr. 74/2014, Sentința pen. nr. 23 din 23.01.2014, def. prin Dec. pen. nr. 313/P/15.04.2015, fiind condamnat la o ped. de 8 ani inchisoare. La data de 16.12.2014 Tribunalul Constanta a emis M.E.P.I. nr. 248, fiind condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 10 luni închisoare, pentru săvârsirea infracțiunii de înselăciune”.

În 2014, individul a fost condamnat la opt ani de închisoare într-un alt dosar, unde era acuzat că a condus o rețea de falsificatori de carduri bancare.

„Poliția Română l-a localizat pe cetateanul Romeo Ursu ca este in Iordania inca de cand acesta a ajuns acolo. Politia Romana a facut, in acelasi timp, toate demersurile necesare pentru aducerea acestuia in tara. Conform procedurii, noi, Politia, localizam acesti cetateni, apoi informam Ministerul Justitiei, pentru ca aceasta institutie sa continue, conform legii, procedura extradarii. Mai subliniem ca nu revocam o procedura internationala pana cand nu suntem anuntati ca persoana respectiva intra in custodia noastra”, a declarat Ramona Dabija, ofițer de presă al Politiei Romane, potrivit cancan.ro