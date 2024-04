Social Fructul care arată ca o prăjitură. Proprietățile care îl fac atât de căutat







Fructul dragonului arată ca prăjitura Stracciatella datorită semințelor sale mici și negre, similare cu cele de la kiwi. Acesta se cultivă în America Centrală, Thailanda, China Vietnam, Israel și Nicaragua, dar se găsește de cumpărat în toată lumea.

Cum verifici dacă fructul dragonului este copt

Fructul dragonului are coaja roz sau galbenă, în timp ce pulpa este albă sau roz. Conține aproximativ 90% apă, motiv pentru care merge de minune în salate. Se taie pe jumătate și se scoate miezul cu ajutorul unei linguri.

În cazul în care fructul este copt, atunci coaja se îndepărtează foarte ușor. Pentru a verifica dacă este făcut bine se apasă ușor cu degetul pentru că este sensibil la presiune. Coaja sa roz trebuie să fie lucioasă. Se recomandă depozitarea cu capul în jos, individual, la temperatura camerei.

Florile acestui fruct miros ca iasomia

Înflorește din iunie până în septembrie, iar florile au un diametru de până la 25 de centimetri și o lungime de 30 de centimetri. Florile sale sunt cele mai mari din lume. Florile acestui fruct înfloresc numai noaptea. Ele emană un miros puternic și asemănător cu cel al iasomiei. Planta se dezvoltă la o temperatură de cel puțin 15 grade Celsius și nu rezistă la îngheț.

Ce beneficii are fructul dragonului

Fructul dragonului, cunoscut si sub numele de pitaya, are foarte multe beneficii pentru organismul uman. Studiile și cercetările au arătat că are proprietăți antioxidante puternice datorită conținutului ridicat de vitamina C și polifenoli.

Consumul regulat poate contribui la prevenirea bolilor cardiovasculare, inclusiv hipertensiune arterială și boli de inimă, susțin nutriționiștii. Pentru că este o sursă esențială de fibre promovează o digestie sănătoasă și îmbunătățește tranzitul intestinal. Acesta ajută la menținerea senzației de sațietate și implicit, la pierderea în greutate. În plus, are multe beneficii pentru sistemul imunitar și ajută la reglarea nivelului de glucoză din sânge.