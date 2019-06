From Classic to Jazz - Concert nemaipomenit cu Rapsodiile enesciene interpretate vocal în premieră de Teodora Enache

Concertul From Classic to Jazz, în reprezentație unică la Teatrul Național Bucureștiare va avea loc pe 9 septembrie, de la ora 19.30 – ca eveniment asociat al Festivalului Internațional George Enescu.





Festivalul Internațional George Enescu anunță că ediția 2019 va include ca proiect asociat și un concert inedit – From Classic to Jazz, creat și interpretat de Teodora Enache. În premieră, Rapsodia I și Rapsodia a II-a, de George Enescu vor fi interpretatevocal în cheie jazz. Spectacolul From Classic to Jazz va putea fi vizionat în cadrul Festivalului Internațional George Enescu 2019, în reprezentație unică, pe data de 9 septembrie, de la ora 19.30, la Teatrul Național din București.

„Toate proiectele asociate ediției din acest an a Festivalului Internațional George Enescu au scopul de a extinde interacțiunea publicului cu muzica, în general, și cu personalitatea și creația lui Enescu, în special. Această nouă inițiativă artistică asociată Festivalului are menirea să amplifice ecoul creației enesciene în prezent printr-o explorare artistică inedită și să extindă experiența festivalieră pentru un public cât mai divers”, spune Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului Internațional George Enescu.

From Classic to Jazz este o creație pregătită special cu prilejul Festivalului Internațional George Enescu 2019 de Teodora Enache și echipa ei. Conceptul concertului are ca punct de plecare forța unică a muzicii clasice de a genera emoție și de a crea armonia, toate reprezentând o sursă fertilă pentru o nouă exprimare într-un alt limbaj muzical, în acest caz jazzul. Abordarea muzicii clasice în cheie jazz este o direcție pe care Teodora Enache o explorează de mai mulți ani. Aceste căutări au condus-o recent spre abordarea creației marelui compozitor român George Enescu.

Teodora Enache, artist de jazz și creatoare a conceptului, declară: „Enescu mă fascinează de foarte mulți ani și m-am apropiat de creația lui cu pioșenie și un imens respect. Muzica sa a fost cu mult înaintea timpului în care a trăit, abia acum poate este înțeles mai bine. În Rapsodii, am întâlnit omul Enescu. Care își privește viața. Întâi cu ochii copilului, apoi cu ochii adultului. Este multă trăire, și umor, și bucurie de viață, și emoție nesfârșită, dar și melancolie... Este o întreagă lume în muzica domniei sale. În concertul nostru, această poveste am ales să o reinterpretăm pentru public,folosind limbajul și sonoritatea jazzului. Și nu este vorba doar de o preluare a unor teme, ci de o revalorificare a întregii povești enesciene, reimaginată pentru voce. Este o mare onoare să prezentăm acest spectacol în cadrul Festivalului – minunatul eveniment de mare anvergură care îi este dedicat lui George Enescu.”

Concertul From Classic to Jazz include, alături de Rapsodia I și a II-a de George Enescu, o serie de creații vocale în premieră inspirate de Dansurile Româneșt – de Bela Bartók, Sonata Lunii – de Ludwig van Beethoven, Air – de Johann Sebastian Bach sau Canon – de Johann Pachelbel.

Împreună cu solista și compozitoarea Teodora Enache, pe data de 9 septembrie 2019, pe scena Teatrului Național din București vor urca Călin Grigoriu – chitară și aranjamente muzicale, Joca Perpignan (Israel) – percuție și, ca invitat special, Răzvan Suma– violoncel.

