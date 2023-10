Ce naiba mai e și asta ?

Avea un mesaj de la Roxana, fiica ei : ,,mama, nu știam că ai cont de facebook. Ți-am trimis un friend request, ai de gând să accepți?,,

Friend request, facebook ? Roxana chiar își imagina că avea timp de prostiile astea? Singurul motiv pentru care se lăsase convinsă să-și creeze un cont de socializare fusese acela de a nu fi considerată singura ciudată de la birou care nu avea facebook și instagram. Se decisese să ignore mesajul Roxanei, mulțumindu-se să-i răspundă doar cu o îmbrațișare și cinci cuvinte : ,,sunt foarte ocupată, vorbim acasă.,,

Rememorând această întâmplare, Amalia se gândi cât de mult tânjea acum după un mesaj de la Roxana. Ce n-ar fi dat acum pentru o vibrație a telefonului care să o notifice că Roxana i-a scris, că Roxana e bine, că Roxana e…

Tudor și Roxana fusese prieteni de când se știau, primii pași în viață îi începuseră împreună, frecventaseră aceeași grădiniță, împărțiseră aceleași locuri de joacă, iar soarta nu îi despărțise nici măcar la școală ori la facultate. Tudor era confidentul ei, câinele de pază, umărul pe care plângea ori mâna pe care o strângea când avea nevoie de un prieten adevărat.

Îl iubesc pe George de nu mai pot, dar el o place pe Adela. Sunt pur și simplu invizibilă pentru el, nu exist, înțelegi?

Prea bine, i-a răspuns Tudor cu amărăciune.

Crezi că dacă mă culc cu el, cum fac alte fete, o să mă privească altfel ?

Da, ca pe curvă, a replicat el.

Am 17 ani, colegele mele fac tot felul de chestii pe care nu are rost să ți le spun, sunt convinsă că le știi prea bine.

Chiar nu sunt la curent cu porcăriile astea, Roxana, nu știu ce părere ai tu despre mine.

Păi, uneori cred că ești gay, a glumit ea.

Tudor a privit-o uluit și, fără să-și dea seama, a izbit-o de un perete și a sărutat-o apăsat.

Uite că nu sunt gay!

Roxana s-a zbătut îngrozită, l-a mușcat de buza de jos și a fugit.

Ce dracu a fost asta ? și-a spus fata, revenindu-și din sperietură.

Mesaj : ,,iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă!!!,, a primit peste câteva zile un mesaj de la Tudor. ,,Nu știu ce a fost în mintea mea, cred că m-am panicat când mi-ai spus că sunt gay și mi-am pierdut controlul.,,

Mesaj : ,, normal că te iert, idiotule! Îmi ești ca un frate, cum aș putea să nu te iert?,,

Și viața lor și-a reluat cursul firesc, acela în care Tudor și Roxana erau cei mai buni prieteni. Ea se convinsese că era cu adevărat invizibilă pentru George, băiatul pentru care făcuse o obsesie în ciuda indiferenței lui evidente, iar încercările de a-l seduce apelând la sex sfârșiseră lamentabil când tipul i-o trântise sec : ,,n-ai țâțe!,,.

Jelise amarnic, povestind cu lux de amănunte cum intrase în camera lui George prin fereastra pe care el o ținea deschisă și executase un dans provocator menit să îl incite. A urmat, în schimb, acea sentință tragică, despre care vorbise toată școala : Roxana n-avea țâțe.

În cele din urmă reușise să scape de virginitate, iar Tudor îndurase cu pumnii strânși detaliile primei experiențe. După terminarea facultății, drumurile celor doi buni prieteni s-au tăiat brusc, în clipa în care Roxana a luat decizia de a se înscrie la un master în Italia.

O să vorbim zilnic la telefon, o să ne scriem. Nu e capătul lumii, Tudor. Aș vrea să te bucuri pentru mine.

Da, mă bucur, doar că mi-e teamă că n-ai să te mai întorci. Dacă te îndrăgostești acolo și n-am să te mai văd ?

Păi același lucru ți s-ar putea întâmpla și ție, i-a răspuns Roxana. Ai face bine să îți găsești o fată, sau un băiat dacă preferi.

Din nou gluma asta proastă? s-a supărat Tudor, dar fără să o mai sărute ca prima dată.

Doar te tachinam, liniște-te. știi ce, Tudor? Poate că mi-ar prinde bine să mă îndrăgostesc de un italian. Acasă se pare că nu am noroc la bărbați.

Încă te mai gândești la imbecilul ăla de George care te-a refuzat în liceu ?

Ce bine mă cunoști, a suspinat Roxana. Cine s-ar fi gândit că vom fi colegi de grupă și la facultate și o să mă invite la nunta lui cu una care are sânii cât China ?

Roxana, tipul e un pervers, chiar nu îți înțeleg obsesia pentru el.

Nu sunt obsedată.

Serios ? vrei să-mi spui că decizia de a-ți mări sânii cu cele mai mari implanturi din istoria chirurgiei plastice nu a avut nicio legătură cu George ?

Absolut niciuna. Pur și simplu eram nemulțumită de sânii mei. Ce-i rău în asta ?

Te-ai deformat pentru un cretin care încă te strigă ,,țâțe mici,,. Iar acum pleci din țară pentru că ți-e ciudă că se însoară.

Nu e adevărat !

S-au despărțit aproape certați din pricina adevăratului motiv pentru care Roxana decisese să-și continue studiile în afara țării. Tudor o cunoștea atât de bine… Pentru prima dată aveau să fie despărțiți nu doar de câteva străzi, ci de câteva țări, dar poate că distanța avea să le facă bine amândurora. Prea erau inseparabili.

Hei, ai avut dreptate, băieții de aici sunt super. Colega mea de cameră are o gașcă cu care ieșim deseară la un club. Îți scriu mâine dimineață ce s-a întâmplat. Ciao!

Mesajul îi înghețase inima lui Tudor, chiar dacă șansele de a deveni vreodată iubitul Roxanei existau doar în imaginația lui, nu era pregătit pentru o ruptură atât de dramatică. S-a mulțumit să îi trimită o îmbrățișare, în așteptarea mesajului de a doua zi.

Dar veștile de la ea deveneau tot mai puține, iar depărtarea nemiloasă așeza între ei ziduri de uitare peste care Tudor nu reușea să mai treacă. O suna și de câteva ori pe zi chiar dacă ea nu-i răspundea, încercând să se mintă singur că poate își ținea telefonul pe silent, ori era într-o zonă fără semnal sau chiar la cursuri.

Cred că l-am găsit pe cel pe care îl căutam, i-a spus după o pauză de comunicare de cateva săptămâni. Îl cheamă Franco și e mai mare decât mine cu nouă ani. Ar trebui să-l vezi cât e de drăguț, ce gusturi rafinate are, zici că e lord englez, nu macaronar cum îi zice mama.

Adică maică-ta a aflat de existența lui înaintea mea? a răbufnit Tudor. Credeam că nu avem secrete.

Iartă-mă, dar am simțit nevoia să-i povestesc mamei despre el. Nu mă întreba de ce. Cred că urmează să mă ceară în căsătorie. Îți dai seama- eu, măritată! Are o casă imensă pe malul unui lac, familia lui e foarte bogată.

Te-ai mărita cu el doar pentru asta?

Normal că nu pentru asta. Îl iubesc, cred. Adică el mi-a spus deja că mă iubește și vrea să își petreacă viața alături de mine.

Mda, mă rog. Italienii sunt foarte iubăreți dar se trec repede.

De unde știi tu? Nici măcar nu ai fost în Italia. Cred că ești gelos și foarte egoist, mama avea dreptate când m-a sfătuit să nu-ți povestesc despre Franco.

A închis telefonul plină de ciudă. Tudor a încercat să o sune înapoi, dar discuția lor se încheiase.

Mama Roxanei, Amalia, era fericită că fiica ei reușise să-și găsească un băiat care era pe placul tuturor.

Cred că ajung în Italia săptămâna viitoare, mai am câteva lucruri de rezolvat la firmă. Mi-e atât de dor de tine, draga mea, nu te-am văzut de aproape trei luni.

Eu și cu Franco te vom aștepta la aeroport. Ne-a invitat să petrecem weekendul în casa familiei lui de pe lac. O, mamă, sunt atât de entuziasmată. Cred că mă va cere de nevastă.

Rox, trebuie să intru într-o ședință, vorbim mai târziu. Te iubesc și abia aștept să îți cunosc prințul.

Câteva ore mai târziu Amalia zăcea în comă pe un pat de spital. Un șofer inconștient o spulberase de-a dreptul într-o parcare, apoi o abandonase acolo, fără să-i pese dacă mai trăia sau murise. Poliția, alertată de medici, sosise la spital pentru a afla informații despre șofer, dar starea Amaliei era una critică, iar șansele de supraviețuire depindeau acum doar de o minune.

Roxana a venit în țară cât a putut de repede, iar la aeroport a dat cu ochii de Tudor care venise să o aștepte.

Ce-i cu tine aici? Unde-i tata ?

M-a rugat pe mine să te întâmpin, nu a vrut să o lase singură pe Amalia. Se pare că s-a trezit din comă și poate să vorbească.

Dumnezeule, nu-mi vine să cred. M-am rugat tot drumul.

S-au îmbrățișat, reluându-și vechea lor prietenie și vorbind necontenit până la spital.

Mamă, ce sperietură mi-ai dat!

Amalia i-a zâmbit cu o privire stinsă.

Credeam că o vom pierde, i-a șoptit tatăl ei la ureche. Jur că îl omor cu mâinile mele când îl găsesc pe nenorocitul care a lovit-o.

Tată, mi-a fost atât de frică, dar acum totul va fi bine, nu ?

Așa se pare. Doctorii sunt foarte optimiști. Se pare că nu există leziuni grave la cap, doar mici contuzii.

Nu trebuia să zbori atâta drum. a reușit Amalia să rostească. O să-mi revin, n-aș rata pentru nimic în lume nunta fiicei mele.

Roxana a râs și a îmbrățișat-o:

Avem tot timpul din lume mamă. Franco va veni și el peste câteva zile.

Ce ți-a spus Amalia? A reușit să vadă cine a lovit-o ? s-a interesat Tudor.

Din păcate nu. Se pare că vorbea la telefon când s-a întâmplat, iar camerele din zonă sunt nefuncționale. Ce convenabil, nu ?

Da, ghinion pur.

Mă bucur că mama e bine. Până la urmă, Franco poate să mă ceară în casătorie și aici, chiar dacă Italia ar fi fost mai romantică. Mă duc acasă, sunt foarte obosită.

Vin cu tine. I-am promis tatălui tău că nu te scap din ochi.

Bine, dar te avertizez că vreau să dorm.

Nu-mi pasă, mi-ai lipsit.

Viața redevenea frumoasă pentru Tudor.

Ai stat ceva la baie, a exclamat după ce Roxana și-a făcut apariția înfășurată într-un halat supradimensionat. N-au trecut decât două ore, ai consumat apa de duș a întregului cartier pentru o săptămână.

Iartă-mă, am uitat de tine. Chiar, ce-ai făcut în tot timpul ăsta?

Doar mă știi, dacă îmi pui un laptop în brațe devin mai inert ca un perete. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să-ți folosesc laptopul, apropo.

Mâncăm ceva? l-a întrerupt Roxana.

Mă îndoiesc că vom găsi pe aici lucruri comestibile. Tatăl nu a mai dat pe acasă de zile bune.

Comandăm o pizza, deși nu cred că îmi va mai plăcea la fel de mult după de am mâncat în Italia.

Și arogantă și mofturoasă! a glumit Tudor.

Roxana și-a deschis telefonul și dintr-o dată s-a albit la față.

Ce s-a întâmplat ?

Nimic. Mă duc în camera mea câteva minute până vine pizza.

Mesaj : ,,Cred că lucrurile s-au mișcat prea repede în relația noastră și n-aș vrea să iau o hotărâre pripită. Zilele astea petrecute fără tine m-au făcut să reflectez în liniște, să înțeleg ce așteptări am de la viața mea. Poate o pauză ne-ar prinde bine amândurora, ce zici ? Sunt plecat o săptămână cu niște amici într-o zonă în care nu am semnal la telefon, așa că nu mă suna. Te îmbrățisez. xoxo,

În ciuda recomandării din mesajul pe care tocmai îl citise, Roxana l-a apelat pe Franco, dar mesageria automată i-a blocat orice intenție, confirmându-i că bărbatul nu dorea să fie găsit.

Ce mama naibii ?

A început să-i scrie, dar textele nu ajungeau la destinatar, întorcându-se înapoi cu mențiunea ,,eroare,,.

Oare m-a blocat? De ce ar face asta ? ce dracu s-a întâmplat ?

Disperată și agitată, Roxana avea nevoie de un sfat, iar Tudor era singurul disponibil în acel moment. I-a arătat mesajul primit, fără să-i spună vreun cuvânt, iar Tudor, vizibil afectat de suferința ei, a încercat să găsească ceva potrivit, dată fiind situația.

Te-am avertizat că te aprinzi prea repede, așa faci mereu. În definitiv, ce știi despre el, despre viața lui ?

Eram sigură că așa vei reacționa, las-o baltă.

Roxana, tipul și-a bătut joc de tine, atât și nimic mai mult. Iar casa aia de pe lac care te-a fascinat nici măcar nu e a lui.

Ce știi tu despre casă? Eu nu ți-am spus nimic.

Ba fix despre casă mi-ai spus în singura discuție pe care am avut-o despre acest Franco. E un gigolo și nu a fost greu să descopăr asta. Se laudă pe toate rețelele cu noua lui cucerire.

Ce dracu tot spui ? Care nouă cucerire ? L-ai căutat pe internet?

Ascultă-mă, nu am vrut să-ți spun nimic, în definitiv nu era problema mea și știam că mă vei acuza din nou că sunt gelos și nu vreau să te văd fericită. Mă lași să îți arăt ceva ?

Tudor a deschis laptopul Roxanei derulându-i mai multe fotografii în care Franco apărea în compania mai multor femei.

Și ce-i cu asta?

După cum vezi, iubitul tău Franco este la o petrecere și se îmbrățișează cu această tipă, Ludmila.

Roxana privea neîncrezătoare.

Sunt fotografii mai vechi. A avut și el o viață înainte să mă cunoască pe mine.

Privește data postării. E de ieri.

Minți, Franco e la schi cu niște prieteni.

Păi este la schi cu niște prieteni, iar Ludmila se numără printre ei, pentru că și ea e tot la schi.

Cum a putut să-mi facă una ca asta? Nu înțeleg de ce mă umilește public, postând asemenea fotografii. Cine dracu e Ludmila ?

Hai să-ți arăt cine e Ludmila, a îndemnat-o Tudor, intrând pe contul de Instagram al femeii. Recunoști casa asta ?

E casa lui Franco de pe lac. A dus-o acolo.

Se pare că nu doar în casă, ci și în pat. Uite ce mesaj are fotografia asta : ,,love is in the air.,,

E aproape goală în patul lui. O, Doamne. Fotografia e de acum trei săptămâni, eram

împreună, mă pregăteam să-i cunosc familia, o invitasem și pe mama în Italia. Am fost atât de proastă. În casa asta trebuia să locuim împreună.

Mă îndoiesc Roxana. Faimoasa casă cu care se lăuda macaronarul, cum bine l-a numit maică-ta, aparține unui rus foarte bogat care o închiriază în regim hotelier.

Atunci poate că Ludmila nu era cu Franco când a postat fotografia, a licărit o rază de speranță în ochii ei.

Din păcate erau împreună. Am verificat înregistrările și numele persoanelor care erau cazate la acel moment.

Cum naiba ai făcut asta ? Și mai ales, când ?

Știi că doar asta îmi e meseria, nu are rost să facem acum o ancheta asupra actiunilor mele. Important este ce am aflat.

Roxana era furioasă. Butona nervos telefonul, cu mâini tremurânde ca și cum ar fi fost pe cale să aibă confruntarea vieții.

Ce faci acolo ?

I-am trimis Ludmilei un friend request.

Esti nebună ? de ce ai vrea să te umilești în halul ăsta ?

Nu e treaba ta.

A ieșit din bucătărie și s-a închis în dormitor pentru mai multă intimitate.

Mesaj : ,, Bună Ludmila. Numele meu este Roxana și sunt logodnica lui Franco. Vreau să îmi spui daaă îl cunoști și dacă este ceva între voi.,,

Ludmila i-a acceptat cererea de prietenie, dar nu i-a răspuns. Telefonul lui Franco era tot închis, tensiunea pe care o simțea Roxana atingea cote maxime.

Oare chiar m-a blocat ?

I-a scris pe messenger, sperând că afla ceva despre acea femeie misterioasă : ,, cine e Ludmila?,,

Franco a citit mesajul, dar nu s-a deranjat să-i răspundă la întrebare. Un alt mesaj : ,,jigodie, v-am văzut împreună.,,.

Nimic. Plângea și râdea în același timp.

Mesaj : ,,Te referi la acest Franco?,,

Primise răspunsul Ludmilei și a rămas șocată văzând fotografia bărbatului pe care îl crezuse doar al ei. Era gol, tolănit în așternuturi, formând cu degetele o inimă în aer. Ăsta era gestul lui preferat, îl cunoștea atât de bine. Îl avea și ea prin telefon imortalizat. Dar inima aia trebuia să fie doar pentru ea, îi jurase că o iubește. Iar el stătea în pat alături de o altă femeie. Ludmila, ce nume stupid.

Mesaj : ,,ești o curvă,, i-a scris Roxana plină de furie.

Mesaj : ,,dar eu am un inel pe deget, deci cine e curva dintre noi două? a venit imediat răspunsul, însoțit de o fotografie în care Ludmila își etala un frumos inel de logodnă.

Mesaj : ,, Franco mă iubește pe mine, ești doar o distracție pentru el.,,

Își dădea seama cât de umilitoare era această conversație, dar nu se putea abține.

Mesaj : ,,ieri i-am cunoscut familia. Ce zici de asta?,, O altă fotografie în care Ludmila se îmbrățișa cu niște oameni despre care afirma că ar fi familia lui Franco.

O, Doamne!

Mesaj : ,,Franco, o să te omor cu mâna mea pentru ce mi-ai făcut!,, i-a scris din nou.

Mesaj : ,, Lasă-mi bărbatul în pace.,, a primit răspuns de la Ludmila.

Mesaj : ,, de ce nu răspunde lașul ăla ? Se ascunde după o femeie ? ,,

Mesaj : ,,am contactat poliția, dacă te întorci în Italia vei avea probleme.,,

Mesaj : ,,mai vedem.,,

O bătaie în ușă a întrerupt-o.

Ești bine? a întrebat-o Tudor.

Intră, i-a răspuns cu glasul în lacrimi.

Ce s-a întâmplat? Arăți de parcă ai fi văzut o fantomă.

Roxana i-a dat telefonul, arătându-i mesajele.

Îmi pare rău, a murmurat Tudor, mângâind-o ușor pe obraz. Știi că sunt aici dacă ai nevoie de mine. Uite, ți-am făcut un ceai de levănțică, cum îți place.

Ești atât de bun cu mine. Ține-mă în brațe.

În noaptea aia au făcut dragoste pentru prima oară, dar mintea Ralucăi nu conștientiza că bărbatul care îi spunea într-una că o iubește nu era Franco, ci Tudor.

Când a deschis ochii dimineața și i-a zărit capul lângă perna ei a simțit că vomită.

Ce am făcut ?

S-a ridicat în grabă și s-a închis în baie, îndepărtându-și urmele lui Tudor de pe trupul ei.

Ești bine iubito? Vrei să intru și eu ?

Nu intra, te rog. Ies eu imediat.

Era îngrozită. Cum să-i spună că nu-și mai amintea nimic din ce se întâmplase între ei ? Se ura pentru slăbiciunea cu care îi cedase, dar și-a făcut totuși curaj să-l înfrunte. Brațele lui au prins-o strâns, în timp ce îi căuta gura să o sărute.

Unde te grăbești?

Lasă-mă! ieși din camera mea. Ce s-a întâmplat azi noapte a fost o greșeală.

Te iubesc Roxana, mereu te-am iubit.

Ieși afară!

Rămasă singură a pus mâna pe telefon, sperând că va găsi vreun mesaj de la Franco. Erau multe, chiar prea multe și nu-și amintea să le fi văzut vreodată, mai cu seamă că apăreau ca fiind citite. Ba chiar îi și răspunsese. Aparent se certaseră toată noaptea trecută, iar ea nu-și mai amintea nimic.

Ultimul mesaj de la Franco era un adio scurt și o față înlăcrimată. La naiba, tot el suferea?

Derulând conversațiile care îi erau străine, Roxana s-a cutremurat. Se pare că îi trimisese lui Franco o fotografie în care ea apărea alături de Tudor, în pat, cu următorul mesaj : ,,abia acum am înțeles ce înseamnă să faci dragoste cu un bărbat adevărat. Te părăsesc Franco, îl iubesc pe Tudor.,,

Apoi alte fotografii de-a dreptul scandaloase, înfățișând părțile intime ale lui Tudor în care îi lăuda bărbația. O mulțime de apeluri de la Franco, respinse toate, erau dovada vie a disperării bărbatului.

Îi scrisese că se urcă în avion ca să vorbească față în față, dar ea îi răspunsese cu insulte și cu alte fotografii în care se lăsa sărutată de Tudor, fotografii indecente la care îi era silă se se uite.

Ce naiba am făcut ?

Derula în continuare mesajele, încercând să găsească vreo referire la Ludmila, la cererea acesteia în căsătorie, la infidelitatea lui Franco. Dar nu găsi nimic. Apelă numărul lui Franco, dar telefonul era închis.

La dracu, la dracu.

Cercetă în grabă galeria foto a telefonului ca să se convingă de faptul că acele fotografii intime cu ea și cu Tudor chiar erau reale. Din păcate erau…

Discuțiile pe care le avusese pe messenger cu Ludmila dispăruseră, la fel și postările incriminatorii ale lui Franco, Ludmila însăși se evaporase în marea junglă a internetului, era de negăsit. Simțea că își pierde mințile, nereușind să discearnă realitatea de plăsmuirile propriei imaginații.

Tudor, nu mai găsesc fotografiile cu Franco și Ludmila.

Cine e Ludmila ? a întrebat-o nelămurit.

Ce joc mai e și ăsta, Tudor ? Tu mi-o arăți, mă faci să imi ies din minți, apoi mă întrebi senin cine e Ludmila ? E curva cu care se culcă Franco.

Roxana, te simți bine ?

Nu, nu mă simt bine, dar nici nebună nu sunt. Ori poate m-ai drogat azi noapte ca să te culci cu mine și să fii sigur că îmi distrugi definitiv relația cu bărbatul pe care îl iubesc.

Tu te auzi ce spui ? Asta crezi despre mine? Că te-aș putea droga ?

Nu mai știu ce să cred. Am telefonul plin de fotografii cu noi doi pe care îmi e greață să le privesc.

Roxana, tu ai insistat să le faci.

Imposibil! Apropo, știi că i le-am trimis lui Franco ?

Habar n-am ce-ai făcut cu ele.

Aș vrea să mor în momentul ăsta, înțelegi? Să mor. L-am pierdut pe Franco și nici măcar nu găsesc o explicație pentru dispariția fotografiilor cu el și Ludmila. Ca să am o justificare pentru faptele mele.

Cine e Ludmila ? Tot vorbești despre ea de parcă eu ar trebui să o cunosc.

Cred că te joci cu mintea mea, Tudor. Tu mi-ai arătat-o ieri după amiază, mi-ai vorbit de casa de pe lac care nu e a lui Franco, m-ai făcut să cred că e cu o altă femeie.

Roxana, îți repet, nu știu nimic despre toate astea. Ce casă, ce femeie? Eu nu ți-am arătat nimic. Te-ai închis în camera ta și apoi m-ai chemat și pe mine. Ce a urmat știi deja.

Pot să îl sun pe Franco de pe telefonul tău, te rog ? Pe mine m-a blocat.

Nu cred că e o idee bună, mai ales după ce a văzut acele fotografii.

Te rog, trebuie să-i explic că a fost o greșeală, că nu știam ce fac. O să-i spun că m-ai drogat. Te superi dacă îi spun asta ?

Evident că mă supăr. Lăsând la o parte faptul că tu ești cea care a profitat de sentimentele mele, aș putea avea probleme. Și-apoi, dacă ai fi în locul lui Franco, tu te-ai crede ? Te-ai ierta?

Ai dreptate, dar sunt disperată. În acest moment viața mea nu mai are niciun sens. Nu cred că vreau să mai trăiesc. Poate că ar trebui să plec mâine în Italia.

Telefonul Roxanei vibra insistent în timp ce pe ecran rulau notificări facebook și instagram. Le-a deschis nedumerită, nu-și amintea să fi postat ceva în ultimele zile.

La dracu ! am postat fotografiile cu noi pe facebook și pe instagram.

Ce? Sper că nu pe alea indecente.

Uite, aici ne sărutăm, se vede că suntem în pat și am părul ciufulit. Le-a văzut toată lumea, acum chiar că Franco nu mă va ierta niciodată.

Plângea…viața ei tocmai ajunsese la ultimul capitol. Rușinea trădării îi sfâșia sufletul și simțea că se afla pe un drum fără întoarcere. Franco…

Dâre groase de sânge se prelingeau de pe mâinile ei, pătând pardoseala băii într-un tabloul abstract al resemnării. Nu fusese nimeni acolo să o oprească, nimeni să îi spună că totul va fi bine. În ultimele clipe îi trimisese un mesaj mamei rugând-o să o ierte că nu a apucat să o mai vadă mireasă.

Să o ierte pentru ce?

Amalia, abia revenită în simțiri, citea un mesaj de adio pe care nu reușea să îl descifreze. Ce se întâmplase cu fiica ei? Cu o seară în urmă se despărțiseră fericite, iar acum Roxana îi cerea iertare.

A ieșit din spital doar ca să-ți înmormânteze copilul. Atâtea întrebări la care nu avea răspunsuri. Franco fusese marele absent, în schimb Tudor, profund îndurerat, se străduia să consoleze pe toată lumea.

Ce s-a întâmplat în seara aia? l-a întrebat Amalia.

În telefonul Roxanei poliția găsise fotografiile cu Tudor, iar mesajele dintre ea și Franco erau o explicație a gestului ei final.

Sinucidere din dragoste, au concluzionat anchetatorii. Rețelele astea de socializare sunt o adevărată pacoste, nu știi peste cine dai.

Amalia simțea că în spatele gestului Roxanei se afla mai mult decât o decepție în dragoste.

Ea pe Tudor nu l-a iubit niciodată. Nu cred că s-a culcat cu el și apoi i-a trimis fotografiile lui Franco. Pur și nu cred.

Draga mea, există dovezile din telefonul ei, i-a răspuns tatăl Roxanei.

Pentru Dumnezeu, fata noastră visa să se căsătorească cu Franco. Vrei să-mi spui că a descoperit brusc o pasiune pentru psihopatul ăla de Tudor? Dacă a obligat-o să se culce cu el ? Dacă a drogat-o ?

Nu avea droguri în sânge, știi bine asta. Nici măcar beată nu era. Știu că ți-e greu să accepți, dar nu părea deloc constrânsă în fotografiile alea. În plus, le-a postat și pe internet.

Tudor e specialist în calculatoare, poate i-a furat parolele și le-a postat chiar el. Am tot citit mesajele pe care Roxana i le-a trimis lui Franco. Nu e Roxana noastră acolo, nu le-a scris ea. Simt asta.

Ce mai era de spus în fața durerii unei mame care-și pierduse unicul copil ? În mintea Amaliei încolțise un alt gând – dacă Tudor era cel care o accidentase cu mașina ca să o oprească să plece în Italia? Dacă mintea lui defectă uneltise totul până în cele mai mici detalii, ca să o despartă pe Roxana de Franco ?

A format numărul lui fără să se gândească la ce avea să-i spună.

Bună Amalia.

Știu că ai fost tu cel care m-a lovit cu mașina. Din cauza ta Roxana mea nu mai este.

Despre ce vorbești?

Roxana nu te-a iubit niciodată, înțelegi ? Niciodată.

Ai avut și tu un aport serios la chestia asta, nu-i așa? Păcat că n-ai murit tu în locul ei.

Dacă nu te bag la pușcărie, te omor chiar eu,nenorocitule.

Succes mămico !