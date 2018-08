FRICOSUL care îl APĂRĂ pe Liviu DRAGNEA când iese din casă

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, declara la începutul lunii februarie 2017 că nu este păzit de SPP şi că singura persoană care îl însoţeşte este şoferul său.





Liviu Dragnea, care între timp a dejucat de unul singur atentatele pe care le-a observat la viața lui, spune că șoferul este și puţin fricos. Preşedintele PSD a făcut această declaraţie în contextul în care susținea că a primit mai multe ameninţări la începutul anului trecut. ”Am auzit pe cineva care spunea la televizor oamenilor să meargă la mine acasă. ”Să-i belim”, spunea respectivul. Nu mă tem, nu am de ce. Este o informaţie publică, dar o repet. Nu am protecţie de la SPP. Am doar un şofer, care este şi cam fricos. Nu sunt apărat, nu sunt înconjurat de nimeni. Eu nu mă mai sperii de mesaje de ameninţare cu moartea”, a afirmat atunci preşedintele Camerei Deputaţilor.

Dragnea a mai precizat că i-a făcut plângere penală unui jurnalist, după ce acesta a publicat date personale despre el şi miniştrii din guvernul Grindeanu.” Acelui domn i-am făcut plângere penală. Poate se abţin. Noi vorbim de un stat de drept, incitând la violenţe şi incitând la încălcarea legii?”.

Pagina 1 din 1