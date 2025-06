Frica s-a așternut după atacul Israelului. Oamenii își fac provizii și se pregătesc de război

În urma atacurilor recente, frica a pus stăpânire pe israelieni. Aceștia și-au făcut deja provizii pentru război și au golit rafturile magazinelor. Produsele de bază precum apa, pâinea, alimentele pentru copii, articolele de igienă și bateriile au dispărut de pe rafturi în doar câteva minute. În ultimele ore, retailerii din Israel au observat o creștere de până la 300% a fluxului de clienți.

În cursul dimineții, Israelul a lansat operațiunea „Rising Lion”, având ca obiectiv eliminarea unor lideri militari iranieni și distrugerea componentelor presupusului program nuclear al Iranului. Astfel, mai multe baze militare și centre de cercetare au fost atacate și distruse. De partea cealaltă, Iranul a dat asigurări că va exista un răspuns dur.

Operațiunea a dus la moartea unor figuri-cheie din conducerea regimului de la Teheran. Printre cei uciși se numără doi comandanți de rang înalt: generalul Mohammad Bagheri, șeful Statului Major al armatei iraniene, și Hossein Salami, comandantul Gardienilor Revoluției.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condamnat acțiunea israeliană și a promis că statul iranian va pregăti o lovitură.

„Regimul sionist va simți gustul amar și dureros al răzbunării. Faptele lor nu vor rămâne nepedepsite”, a spus Khamenei.

Israeli settlers await the Iranian retaliation in fear as they flood grocery shops expecting chaos in the occupation state.#tahran #Tehran #IranUnderAttack #Israel #iran pic.twitter.com/uqPhYd80vD

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 13, 2025