Freddie Mercury- legenda Queen. Marele artist a avut o viață scurtă dar o carieră fulminantă.A rămas cu o aură de mister și fascinație

Freddie Mercury a fost fondatorul legendarei trupe Queen. Melodiile sale au fost cântate inclusiv pe ritmuri simfonice.

Freddie Mercury - drumul spre glorie

Freddie Mercury s-a născut ca Farrokh Bulsara în Zanzibar, controlat de Marea Britanie la 5 septembrie 1946. Părinții săi erau de origine persană. Fiind un pasiomat de muzică, micul Farrokh a studiat la Londra. A fost pasionat în același timp de desen și grafică. Grafica l-a ajutat foarte mult atunci când a desenat logo-ul viitoarei trupe Queen.

Devenit Freddie Mercury, marele artist a reușit să spargă topuril mondiale. A cântat melodii celebre ca „We are the campions”, „Show must go on”, „Galileo”, „Radio Gaga”, „I want to break free”.

Freddie Mercury, susținerea libertății sexuale

Freddie Mercury a fost atras mereu de latura gay a sexualității. Asta nu înseamnă că nu a avut o foarte bună prietenă femeie pe care a respctat-o mai mult decât o soție. La vremea aceea, minoritatea gay nu avea libertatea de astăzi iar pentru a-și arăta discret opțiunea, membrii comunității apelau la indicii vestimentare și de look.

La începutul anilor 80, ai secolului XX, Freddie și-a lăsat mustață, apoi s-a tuns scurt. Era o convenție a comunității gay. Se spune că fanii săi au perceput exact mesajul. Freddie Mercury primea acasă seturi cu lac de unghii, seturi cu lame de ras. Freddie Mercury a avut o viață personală la fel de efervescentă ca și stilul său pe care-l aborda pe scenă.

Ultimii ani ai vieții - moartea prematură

Freddie Mercury a luptat mult timp cu o boală necruțătoare. Artistul a avut o viață activă. În 1991, a imprimat alături de Montserrat Caballe, melodia Barcelona. Urma să devină imnul Jocurilor Olimpice din Barcelona, din anul 1992,Din păcate, moartea nu i-a mai permis să participe la JO de Vară Barcelona 1992.

Freddie a murit la 24 noiembrie 1991. Melodiile sale au rămas legendare ca și legendara trupă Queen oe care a fondat-o. El și trupa sa au concertat în întreaga lume. Au avut milioane de fani. Melodiile trupei Queen au devenit iconice.