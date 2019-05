Începe fraudarea alegerilor europarlamentare! PSD, acuzat că „va aduce” morții la vot! Un medic prezintă dovezi!

„Un primar PSD mi-a cerut adeverințe pentru urna mobilă, pe listă fiind morți, debili mintal și persoane deplasabile”, a declarat un medic din Dolj.





Medicul Nicoleta Disea, de la dispensarul comunei Botoșești Paia din județul Dolj, se plânge de presiunile pe care le-a făcut asupra ei primarul Ion Moraru (PSD) pentru a elibera adeverințe medicale pentru zeci de oameni, pe baza cărora să se ducă la aceștia cu urna mobilă.

Medicul a declarat pentru G4Media.ro cum primarul a înjurat-o și a amenințat-o atunci când a refuzat să dea curs solicitării primarului PSD. „Pe listă se aflau persoane decedate, bolnave psihic sau perfect deplasabile”, a mărturisit femeia.

„Acum câteva zile a venit la dispensar un subordonat al domnului primar Moraru. Mi-a dat o hârtie cu vreo 70 de nume și mi-a spus să le fac adeverințe pentru lista mobilă. I-am zis că nu i le fac pe loc pentru că am nevoie de timp să mă uit peste numele de pe listă. Primul lucru pe care l-am observat, la prima privire aruncată pe hârtia adusă de la primărie, au fost două nume de persoane care decedaseră de curând, una pe 12 mai, alta pe 17 mai. Știam pentru că eu însămi le făcusem certificatele de deces. Apoi am văzut că pe listă erau și persoane cu probleme psihice, oameni fără discernământ, debili mintal. Însă, tot acolo erau și oameni sănătoși, persoane perfect deplasabile. Îi cunosc pe toți, doar sunt medic în comună. Mi-am dat seama că pe domnul primar îl interesau doar ștampila și parafa mea. Am decis să nu-mi risc pâinea și meseria”, a povestit medicul Nicoleta Disea.

Primarul PSD-ist a refuzat orice dialog cu presa.

Vremea rea a facut RAVAGII! Metroul, INUNDAT! HAOS in tot orasul

Pagina 1 din 1