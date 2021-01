Frauda electorală din SUA, despre care nimeni nu vrea să discute oficial, face o primă victimă. O anume Raquel Rodriguez din Texas a fost arestată, potrivit declarației poliției făcute postul de televiziune KSAT 12.

Procurorul General al Texasului, Ken Paxton, a anunțat că împotriva ei au fost formulate mai multe capete de acuzare. Acestea sunt: „fraudă electorală, vot ilegal, asistență ilegală la vot prin corespondență, posesie ilegală de buletine de vot”.

„Mulți continuă să afirme că frauda electorală nu există”, a spus Paxton. „Am știut de la început că această afirmație este falsă. Astăzi avem o nouă dovadă puternică. Este o victorie pentru corectitudinea electorală și un semnal puternic că oricine încearcă să fraudeze populația Texasului, să o priveze de votul său, sau să submineze corectitudinea electorală va fi adus în fața justiției.”

În toamnă, organizația Project Veritas a dat publicității o înregistrare video șocantă. În aceasta, Rodriguez încerca să convingă o bătrână să voteze cu un Democrat și să o ajute să-și schimbe votul.

În video, Rodriguez recunoștea că era plătită de candidați pentru a obține voturi în favoarea lor.

James O’Keefe, fondatorul Project Veritas, a publicat pe Twitter o reacție la comunicatul Procurorului General.

„Celor care spun că «nimic nu contează», asta e pentru voi. Pentru cei care, în presă, spun că frauda electorală nu există și că nu facem altceva decât să «subminăm alegerile». STAȚI JOS!”

VERITAS INVESTIGATION INTO VOTER FRAUD LEADS TO ARREST.

For those who say "nothing matters" this is for you.

For those in the news media who says there is no such thing as voter fraud and what we do is nothing more than an attempt to "undermine elections," TAKE A SEAT! pic.twitter.com/L65hvsesSb

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) January 13, 2021