Un fost economist al Universității Spiru Haret și al Fundației România de Mâine a fost trimis în judecată pentru delapidare și mai multe infracțiuni de fals, după ce anchetatorii au stabilit că ar fi transferat și retras, pe parcursul a aproximativ zece ani, peste 900.000 de lei din patrimoniul celor două instituții. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, acesta ar fi efectuat sute de operațiuni financiare și ar fi modificat documente salariale pentru a justifica plățile către conturile sale și ale soției.

Conform procurorilor, bărbatul ar fi folosit atât transferuri bancare către conturile personale și ale soției, cât și retrageri de numerar efectuate prin casieriile universității. Pentru a crea aparența unor plăți legale, acesta ar fi modificat documentele utilizate la calcularea și achitarea salariilor.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat că faptele investigate s-au desfășurat între martie 2012 și iulie 2022.

În această perioadă, inculpatul, identificat prin inițialele V.H.C., ar fi efectuat 191 de transferuri bancare și 115 retrageri de numerar. Din suma totală de 916.533 de lei, anchetatorii au stabilit că 813.786 de lei proveneau din patrimoniul Universității Spiru Haret, iar 102.747 de lei din cel al Fundației România de Mâine.

„În perioada martie 2012 – iulie 2022, inculpatul V.H.C, în calitate de gestionar şi administrator în fapt, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de economist, prin efectuarea a 191 viramente bancare din contul Universităţii Spiru Haret, respectiv al Fundaţiei România de Mâine, atât în contul bancar personal cât şi în contul bancar aparţinând soţiei sale, respectiv realizarea a unui număr de 115 ridicări de numerar de la casieriile Universităţii Spiru Haret, şi-a însuşit suma totală de 916.533,00 lei, dintre care 813.786,00 lei din patrimoniul persoanei vătămate Universitatea Spiru Haret şi 102.747,00 lei din patrimoniul persoanei vătămate Fundaţia România de Mâine”, se arată în comunicatul Parchetului.

Anchetatorii au identificat și o serie de presupuse falsificări ale documentelor financiar-contabile, prin care bărbatul ar fi încercat să justifice sumele încasate. Potrivit procurorilor, acesta ar fi modificat 345 de înscrisuri sub semnătură privată, inclusiv state de plată lunare, documente privind achitarea salariilor prin casierie și borderouri pentru plata avansurilor salariale.

Modificările ar fi constat în introducerea unor valori salariale nereale și omiterea altor sume încasate necuvenit.

Documentele respective ar fi fost ulterior utilizate în circuitul financiar-contabil al universității și fundației, astfel încât plățile să pară justificate.

Ancheta a vizat și informațiile transmise prin sistemele informatice ale celor două instituții.

Procurorii au stabilit că inculpatul ar fi introdus valori salariale neconforme cu realitatea în 155 de declarații fiscale de tip D112. De asemenea, între august 2015 și iulie 2022, acesta ar fi raportat către bancă salarii majorate artificial, atât pentru el, cât și pentru soția sa.

Potrivit anchetatorilor, modificarea valorilor salariale brute a determinat și creșterea contribuțiilor achitate pentru veniturile raportate.

În timpul urmăririi penale, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, precum și asupra unor sume de bani aflate în conturile bancare deschise pe numele acestuia.

Măsurile au fost dispuse până la concurența sumei de 1.188.157 de lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului stabilită în cadrul anchetei. Procurorii au solicitat instanței să mențină măsurile asigurătorii pentru recuperarea pagubei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Sectorului 3 București. Bărbatul este acuzat de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și fraudă informatică, toate în formă continuată.

Trimiterea în judecată nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției, inculpatul beneficiind de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.