Frații despărțiți de munți și uniți prin blestemul mamei: Legenda Oltului și a Mureșului

Râul Olt, unul dintre cele mai mari și vechi râuri din România, ascunde o legendă fascinantă despre doi frați despărțiți de orgoliu și uniți prin destin.

Povestea Oltului și a Mureșului, spusă de generații, îmbină mitul cu realitatea istorică a unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din țară.

Puține râuri din România au o încărcătură istorică și simbolică la fel de puternică precum râul Olt. Cu o lungime de aproape 615 kilometri, acesta izvorăște din Munții Hășmașu Mare, străbate Carpații, coboară prin depresiuni și defilee spectaculoase și se varsă în Dunăre, la Izlaz, în județul Teleorman.

Pe cursul său, Oltul traversează șapte județe — Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Olt și Teleorman — și peste 20 de lacuri de acumulare, printre care cele de la Turnu Roșu, Călimănești și Slatina. Aproximativ 80 de afluenți îi alimentează cursul, conturând un bazin hidrografic impresionant de 24.050 km².

Orașe precum Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Făgăraș, Râmnicu Vâlcea și Slatina au crescut odată cu el, dezvoltându-se pe malurile sale.

Dincolo de frumusețea naturală, râul Olt poartă și o moștenire lingvistică aparte. Istoricii arată că numele său provine din limba latină, din cuvântul „Alutus”, adaptat ulterior sub forma „Aluta”.

Înainte de romanizare, dacii îi spuneau tot „Alutus”, un termen păstrat în scrierile antice. Pe hărțile romane, râul apărea drept o graniță naturală între Oltenia și Muntenia, iar în epoca imperială a devenit parte a unei importante linii de apărare.

„De-a lungul văii Oltului, romanii au construit o linie de fortificații importante pentru acea vreme, numită Linia Oltului sau Limes Alutanus, care cuprindea castrele Romula, Acidava, Buridava, Castra Traiana și Arutela”, a explicat Aurelia Grosu, cercetător științific la Muzeul Județean Olt, într-un interviu pentru Adevărul.

Tot ea amintește că râul Olt a fost, de-a lungul secolelor, o graniță între lumi. „A fost un simbol al Olteniei, dar inițial județul Olt nu făcea parte din regiunea istorică. Numele a fost adăugat ulterior, tocmai datorită importanței râului și a toponimiei care s-a format în jurul lui.”

Dincolo de istorie și de geografie, Oltul a inspirat o legendă transmisă din tată în fiu, în special în satele din sudul țării. Povestea spune că Oltul și Mureșul nu sunt doar două râuri, ci doi frați, fiii unui rege din Carpații Răsăriteni.

Oltul, cel impulsiv și năvalnic, era mereu în competiție cu fratele său, Mureșul, mai tăcut și mai așezat. Cei doi se certau adesea, iar părinții lor, neputincioși în fața rivalității, au decis să-i despartă.

Regele le-a construit două turnuri, câte unul pentru fiecare, sperând că distanța le va aduce pacea. Însă soarta avea alte planuri.

Când regele a plecat la război și nu s-a mai întors, regina i-a rugat pe cei doi frați să pornească împreună în căutarea lui. Pentru prima dată, Oltul și Mureșul și-au promis că vor lăsa deoparte mândria și vor rămâne uniți.

Drumul a început în liniște, dar în scurt timp a apărut o nouă neînțelegere: încotro să pornească? Oltul voia spre miazăzi, Mureș spre miazănoapte. Disputa s-a transformat într-o luptă aprigă, iar cei doi, răniți și obosiți, au decis să se despartă pentru totdeauna.

Oltul a pornit spre sud, printre stânci și păduri, spumegând de furie, în timp ce Mureșul, domol, s-a îndreptat spre nord, cu pasul tăcut al unui frate rănit.

Legenda spune că regina, îndurerată, s-a rugat la Dumnezeu să nu-i lase pe cei doi să piară fără să se regăsească. Rugăciunile ei au fost ascultate.

Dumnezeu, înduioșat, i-a transformat în râuri nemuritoare, dăruindu-le viață veșnică și numele pe care le poartă și astăzi.

De atunci, Mureșul, cu firea lui blândă, curge liniștit spre câmpie, în vreme ce Oltul, mereu iute și tumultuos, se izbește de stânci și se înroșește la Turnu Roșu, acolo unde se spune că sângele și supărarea sa se fac văzute în culoarea apelor.

În cultura populară, această legendă a inspirat cântece și versuri. Țăranii de odinioară cântau despre Mureș, „apa lină”, care trece hotarele și aduce pacea:

„Mureș, Mureș, apă lină, Trece-mă-n țară străină, Și-mi fă parte de hodină.”

Despre Olt, oamenii au scris altfel, simțind forța și amărăciunea unui râu neîmblânzit:

„Oltule, râu blestemat, Te-ai făcut adânc și lat, Că vii mare, spumegat, Și cu sânge-amestecat.”

Legendele spun că acolo unde Oltul se izbește de piatră, se aud uneori ecouri ciudate, ca niște voci ce se caută peste munți — poate chemarea celor doi frați de odinioară.

Dincolo de poveste, râul Olt a fost mereu o arteră vie a României. A alimentat sate și orașe, a oferit energie hidrocentralelor, a adăpostit păduri și păsări migratoare, a fost inspirație pentru poeți și pictori.

În mituri, Oltul e neîmblânzit. În realitate, este disciplinat de baraje și ecluze. Dar legendele rezistă, pentru că în ele râul rămâne viu — un personaj, nu doar o apă.

Așa cum spunea cercetătoarea Aurelia Grosu, „Oltul nu e doar un râu. Este o mărturie a civilizațiilor care l-au străbătut. Romanii, dacii, localnicii — toți i-au spus pe nume, dar fiecare a văzut în el altceva: o graniță, o sursă de viață sau un simbol.”