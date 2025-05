Val de răpiri în rândul antreprenorilor crypto din Franța. Guvernul ia măsuri

Bruno Retailleau, ministrul de Interne al Franței, a anunțat, miercuri, că va chema antreprenorii din sectorul criptomonedelor la sediul ministerului, la o zi după tentativa de răpire care a avut loc într-o stradă din Paris.

„Îi voi reuni la Beauvau (n.r. numele clădirii în care se află sediul ministerului) pe antreprenorii, sunt câțiva în Franța, care activează în domeniul criptomonedelor, pentru ca împreună să lucrăm la siguranța lor. Trebuie să luăm împreună măsuri pentru a-i proteja. Iar pe cei care au comandat aceste fapte, oriunde s-ar afla, poate chiar în străinătate, îi vom găsi”, a spus Retailleau pentru Europe 1/CNews.

În ultimele luni, au fost raportate mai multe cazuri în care lideri ai companiilor din domeniul criptomonedelor, precum și membrii familiilor acestora, au fost vizați de atacuri. Cea mai recentă tentativă de răpire a fost marți, în centrul Parisului, vizând fiica și nepotul directorului general al Paymium, potrivit La Libre Belgique.

⚠️ In France, this marks the fourth attack on a crypto entrepreneur since the start of the year. Just a month ago, David Balland, co-founder of Ledger, was kidnapped and had a finger cut off.

Fortunately, this morning’s attempted kidnapping failed. France is starting to resemble… pic.twitter.com/j7WlEV1yLz

— O₿i-Wan (@ObiWan_Coinobi) May 13, 2025