Francezii care au construit România Mare. Doi mari savanți geografi au contracarat acum mai bine de un secol propaganda maghiară.

A trecut mai bine de un se­col de când Tratatul de la Trianon a consfințit drepturile istorice ale României asupra Transil­vaniei. S-a dezvoltat o întreagă litera­tură de specialitate despre cât a făcut comunitatea confesională greco-cato­lică pentru Marea Unire, despre cât au făcut Ionel Brătianu, Dr.Ioan Can­tacuzino, Nicolae Titulescu sau Titus Gârbea. Nicolae Titulescu avea să-și dea seama cât de bine era pregătită propaganda iredentistă maghiară.

Francezii Emmanuel de Martonne și Robert Ficheux au fost doi mari profesori de geografie. Vorbim aici de un maestru și un discipol. Amândoi au fost îndrăgostiți de Transilvania, Apuseni și Țara Moților. Unuia dintre ei, lui Robert Ficheux i s-a spus „Moțul francez”.

Lucrările lor sunt accesibile în marile biblioteci ale lumii științifice.

Francezii, la Sorbonna au avut una din cele mai mari școli de geografie cu toate sferele de aplicare a cunoștințelor geografice. Profesorul de Martonne a demonstrat că orașele ardelene erau artificial cu populație majoritară non-românească. Dar, românii domninau aproape de 100% zonele rurale, mai ales cele montane transilvane.

Teoria sa a reușit să contracareze propaganda maghiară a contelui Apponyi la Conferințele de Pace de la Paris din 1919-1920. Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, va da dreptate României.

